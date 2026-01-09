UGT asegura que Andalucía necesita un sistema de financiación autonómica justo que equilibre el déficit histórico. - UGT ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha considerado que la población y la solidaridad interterritorial deben seguir siendo los principales criterios que marquen el reparto del presupuesto estatal, destinado a cubrir los servicios que prestan las comunidades autónomas.

Según ha detallado UGT en una nota, si se aplica la ordinalidad, las comunidades que más aportan serán las que más reciban, deben existir otros criterios complementarios que ajusten el sistema para que siga siendo solidario.

UGT ha indicado que "vemos con buenos ojos que en la propuesta realizada por la vicepresidenta Primera, María Jesús Montero, Andalucía sea la que más incremente sus ingresos, con más de 4.800 millones de euros, seguida de Cataluña con más de 4.600, pero habrá que analizar con más detenimiento, si eso es suficiente para dar respuesta a las necesidades reales de la comunidad y para cubrir los servicios públicos de calidad, que requieren los andaluces".

La organización sindical se ha referido a "garantizar una financiación suficiente para sostener y mejorar los servicios públicos fundamentales".

En este sentido, "la reforma del sistema de financiación autonómica es más que necesaria", ha apuntado el sindicato, pidiendo, además, que "el nuevo sistema debe consensuarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que celebrará reunión el próximo miércoles, 14 de enero".

Por otro lado, ha señalado que "desde Andalucía el criterio debe ser claro y que la situación hay que abordarla con prudencia y con una visión global del sistema".

La propuesta deberá ser aprobada previamente por el Consejo de Ministros y, posteriormente, remitida al Congreso de los Diputados. Pero antes, se han anunciado la celebración de reuniones bilaterales con cada comunidad autónoma, para perfilar los detalles del modelo y recoger las singularidades de cada territorio.

"Si el nuevo modelo sirve para mejorar la vida de los andaluces y es fruto del acuerdo con las comunidades autónomas, no se entendería un rechazo automático". UGT ha afirmado que "hay tiempo para el diálogo, para el estudio riguroso y para alcanzar soluciones equilibradas que combinen suficiencia financiera, solidaridad y cohesión territorial en beneficio de Andalucía".