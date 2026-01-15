UGT-A y CCOO-A advierten de la subida de los precios en productos básicos que "impide recuperar poder adquisitivo"

Archivo - Un puesto de frutas del mercado de abastos de Triana en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO en Andalucía han advertido de la subida de los precios en productos básicos y la "tenue subida de los salarios en 2025", hechos que "impiden recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2021" en relación a los datos del Indice de Precios de Consumo (IPC) correspondientes al mes de noviembre.

En este sentido, desde UGT Andalucia han señalado que "como cada enero, con el inicio del nuevo año volvemos a asistir al incremento de algunas tarifas y del precio de algunos productos. Estos incrementos están reduciendo el poder adquisitivo de nuestros salarios".

El nuevo ejercicio económico recién iniciado, ha añadido el sindicato en una nota de prensa, tiene que ser el de "elevar el status social de la clase trabajadora, algo que pasa, ineludiblemente, por incrementar el peso relativo de los salarios en el conjunto del PIB".

"No sólo hay que elevar los salarios por encima del IPC, sino que hay que reducir la brecha con los salarios que perciben los altos directivos de las empresas para así empezar a construir una sociedad mucho más cohesionada", ha afirmado.

De la misma manera, la formación ha subrayado que es el momento de alcanzar el compromiso adquirido por España en la Carta Social Europea y elevar el SMI hasta el 60% del salario medio estatal, lo que supondría incrementarlo hasta los 1.444 euros mensuales.

La propuesta de un 3,1% de incremento puesta encima de la mesa por parte del Ministerio sólo subiría el SMI hasta los 1.221 euro, una subida que "sería positiva, pero insuficiente para garantizar la dignidad de las familias trabajadoras que menos perciben".

Por último, entre "los objetivos sindicales prioritarios" incluyen alcanzar un incremento salarial responsable a través de la Negociación Colectiva y sustentado en un nuevo AENC que tenga en cuenta la evolución general de la economía española y del IPC, así como el incremento del precio de la vivienda y que favorezca la inclusión en todos los convenios colectivos de cláusulas de revisión salarial que garanticen el poder adquisitivo de nuestros salarios.

Por su parte, CCOO-A ha afirmado que al cierre de 2025, el IPC ha crecido en Andalucía un 2,8%, lo que viene a coincidir con el crecimiento medio de los salarios pactados en Andalucía que ha sido también de un 2,8%.

"Un empate técnico que lejos de ser un dato positivo, para el sindicato tiene una valoración negativa ya que va a suponer que los andaluces y andaluzas no vamos a recuperar poder adquisitivo en 2026, sobre todo, si tenemos en cuenta que los precios no han dejado de subir desde 2021", ha subrayado en una nota de prensa.

En ese sentido, CCOO ha enmarcado que ha llegado a alcanzar el 23,6%, incluso por encima de la media nacional. "Esta realidad está repercutiendo muy negativamente en el bolsillo de las familias, algo especialmente preocupante teniendo en cuenta que afecta a productos esenciales de los que no podemos prescindir, como los huevos, que se han encarecido hasta en un 31%, o la carne, que lo ha hecho hasta en un 19%", ha señalado.

También siguen creciendo por encima de los salarios el precio de la vivienda o los seguros, por lo que CCOO ha pedido, ante esta situación, un compromiso por parte de los empresarios y empresarias para acordar subidas salariales más amplias, "que de verdad contribuyan a recuperar esa pérdida de poder adquisitivo"; al tiempo que ha requerido políticas de contención de los precios, especialmente de los alimentos básicos y de los energéticos y medidas por parte del Gobierno andaluz para desarrollar políticas de vivienda pública y de control del precios de los alquileres, que afectan especialmente a algunas zonas tensionadas por el turismo donde están subiendo de forma acelerada.