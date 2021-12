UGT y CCOO afean que Andalucía "recurra a la desesperada" a sanitarios jubilados y avisan que el SAS está "a la deriva"

SEVILLA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT-A Y CCOO-A han rechazado este jueves que la Junta haya convocado para incorporarse al trabajo a médicos y enfermeros jubilados de hasta 70 años, una medida que llega "a la desesperada" ante el incremento de contagios por coronavirus, frente al que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está, han avisado, "a la deriva".

Los sindicatos han reaccionado en sendos comunicados a la circular del Gobierno andaluz emitida el pasado día 28 que les convoca al trabajo, un requisito que, han destacado, se ha producido "sin negociación ni consulta en Mesa Sectorial" y que a juicio de UGT y CCOO evidencian que la Consejería de Salud y Familias "continúa dando palos de ciego".

"NO ES RAZONABLE NI CONCEBIBLE", SOSTIENE UGT

UGT-A ha considerado que la Consejería "continúa dando palos de ciego y pone de manifiesto su falta de previsión y organización" al verse "obligada a ofertar al personal jubilado --médicos y enfermeros-- la posibilidad de trabajar nuevamente en el SAS" y también para doblar turnos del personal en plantilla.

"No es razonable, ni concebible, que toda una Consejería de Salud tenga que recurrir un 28 de diciembre a sacar a prisa --sin ninguna negociación con los sindicatos-- y corriendo ambas resoluciones", ha apuntado.

Para el sindicato, ambas decisiones "demuestran la nula capacidad organizativa de unos dirigentes que primero despiden a miles de profesionales, provocan la huida de estos a otros servicios sanitarios y ahora tienen que recurrir a la desesperada a nuestros jubilados por un lado y a los enfermeros de hospital para que trabajen en atención primaria", ha criticado, en referencia a la salida en noviembre de 8.000 sanitarios que había sido contratados como refuerzo durante la pandemia.

Es "desvestir a un santo para vestir a otro", ha considerado UGT, que ha subrayado además que las autoridades "ignoran que el personal de gestión y servicios de esos centros de salud están igualmente desbordados, como los sanitarios, y para ellos no hay ni incentivos ni sustituciones ni incremento de profesionales".

"Urge una verdadera planificación de la asistencia sanitaria y que alguien tome las riendas de forma seria y decidida y acabe con tanto desconcierto", ha remachado.

CCOO AVISA QUE EL SAS ESTÁ "A LA DERIVA"

Por su parte, CCOO-A ha "rechazado absolutamente el procedimiento utilizado", que ha remarcado llega "sin negociación ni consulta en Mesa Sectorial, mediante la publicación de unas instrucciones cuya aplicación generará conflicto, ya que no se tienen en cuenta los descansos del personal".

Además, "se menosprecia el trabajo en Atención Primaria porque se pagará más por trabajar una hora en el hospital que en Primaria". Ha destacado asimismo que "en determinados casos, la enfermera tendrá que suplir este déficit por obligación sin poder acudir a la voluntariedad, lo que supone un atropello a la conciliación de su vida laboral y personal".

CCOO ha recordado que ya "avisó de este desastre organizativo" antes de que ocurriera porque la Consejería de Salud aplicó "criterios economicistas al no renovar a los 8.000 trabajadores dedicados a la pandemia, sin tener en cuenta los nuevos retos sanitarios ni las nuevas oleadas".

"Llegaron a decirnos en la Mesa Sectorial que no necesitaban a los 8.000 profesionales despedidos. Alegaron que no tenían dinero para pagarles cuando el 31 de octubre tenía la Junta de Andalucía un superávit de 2.589 millones de euros. No había dinero para mantener contratadas a nuestras enfermeras y ahora hay que ponerlo para que doblen sus turnos", ha señalado el adjunto al Área de Acción Sindical de la FSS-CCOO Andalucía, Luis González.

Asimismo, CCOO afirma que las carencias de personal en Atención Primaria no afectan sólo a médicos y enfermeras y que "hay una sobrecarga generalizada de trabajo que afecta a todas las categorías de personal".

González ha afirmado además que la Junta "está llevando al límite al sistema sanitario de forma genérica y a la Atención Primaria de forma particular. Y todo ello para acabar el ejercicio con superávit en los presupuestos del 2021, pero a costa de poner en peligro la salud de los ciudadanos y de sus trabajadores".