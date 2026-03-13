UGT-A y CCOO-A avisan de la subida de los precios en productos básicos que "impide recuperar el poder adquisitivo". - UGT-A

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO en Andalucía han avisado de la subida de los precios en productos básicos que "impide recuperar el poder adquisitivo", tras la subida al 2,3% en Andalucía del Índice de Precios de Consumo (IPC) correspondientes al mes de febrero.

Según han informado UGT-A y CCOO-A en una nota, los precios han subido medio punto en Andalucía en sólo un mes, una décima más que la española, dejando las dos tasas interanuales en el 2,3%. "Un dato relativamente moderado, pero que apunta que se va a disparar ante la expansión de la guerra iniciada por Trump e Israel, en Oriente Próximo". Así, los bienes que más han incrementado sus precios en febrero son restaurantes y alojamientos; transporte y alimentos; y bebidas no alcohólicas.

En este sentido, UGT ha afirmado que desde enero de 2020, los precios han subido un 23%, mientras que los salarios tan sólo un 16%. "Hablamos de una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de siete puntos, algo que preveemos vaya a peor ante las expectativas inflacionistas derivadas de la inestabilidad internacional", ha manifestado.

Independientemente de esta amenaza, tanto la economía andaluza, como la española, en general, llevan un largo período de bonanza y de aumento de los beneficios empresariales, que "tienen que llevar aparejados una mejora de las condiciones de vida y económicas del conjunto de la clase trabajadora".

El aumento del Salario Mínimo Interprofesiona (SMI) hasta los 1221 euros mensuales, "va a paliar el efecto del IPC en las personas con menos ingresos", pero el sindicato continúa exigiendo que "se establezcan unas normas claras que ordenen las reglas de compensación y absorción, tal y como establece la directiva UE 2022/2041".

Además, "es fundamental que, desde el diálogo social, seamos capaces de enfrentarnos a los efectos económicos de la situación internacional". Por ello, la organización ha pedido mejoras salariales generalizadas del 4% anual para los próximos tres años, como han propuesto en el marco de la negociación del sexto Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva.

No obstante, CCOO-A ha pedido la puesta en marcha inmediata de medidas que frenen el encarecimiento de la vida que "asfixia" las economías de las familias andaluzas. El secretario de Condiciones de Trabajo de CCOO de Andalucía, José Antonio Frejo, ha reclamado responsabilidad al empresariado en un momento en el que "los márgenes empresariales y los beneficios de las cuentas de resultados son históricos". Por tanto, "es necesario que las empresas asuman su responsabilidad para un reparto más justo de la riqueza".

De este modo, el sindicato ha exigido de manera clara que "no se entre en una espiral especulativa que redundaría solo y exclusivamente en las cuentas de resultados de las empresas", ante la situación internacional de las dos últimas semanas, al tiempo que ha abogado por la contención de precios.

En concreto, para Frejo, "frente a las grandes cifras macroeconómicas, "el impacto real que el coste de la vida está teniendo en los hogares es muy diferente". Si bien el índice de precios al consumo en el mes de febrero se ha mantenido en una senda de moderación con un 2,5% de incremento interanual, "si acercamos la lupa a elementos básicos de la cesta de la compra los datos no son tan moderados en absoluto".

Ejemplo de esa realidad, según ha manifestado Frejo, "lo encontramos en productos básicos como los huevos o la carne roja cuyos precios se han incrementado de manera interanual en un 30% y en un casi 16%, respectivamente, algo claramente inasumible".

Al hilo, el dirigente ha apuntado que ese encarecimiento de los bienes afecta también al derecho al descanso y al ocio de los trabajadores, algo que también se hace cada vez más complicado ante el incremento en un 20% del precio de los hoteles en el último año", ha aseverado.

Asimismo, Frejo ha contrapuesto esa escalada de precios con la realidad que viven los trabajadores, "evidenciando la pérdida de poder adquisitivo" y ha añadido que "hacer frente a esta subida de los precios con los incrementos salariales medios de 2025 situados en un 2,8% es claramente muy complicado".

Por último, UGT ha afirmado que "etamos dispuestos a sentarnos y negociar con la patronal y el Gobierno medidas que protejan a las empresas, especialmente a los autónomos y las Pymes, pero estas ayudas deben incluir la obligación de revertir los futuros beneficios en mejoras de las condiciones laborales, en subidas salariales y en mayor seguridad en el trabajo.