UGT y CCOO convocan este lunes a los más de 30.000 técnicos medios y superiores del SAS a una jornada de protesta

Concentración de técnicos medios y superiores en Sevilla. - CCOO-A

SEVILLA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) y UGT Andalucía han convocado para este lunes a los más de 30.000 técnicos medios y superiores del Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a una jornada de protesta en las ocho provincias andaluzas para reclamar el cumplimiento de los acuerdos firmados, la reclasificación profesional "justa" y el reconocimiento de las competencias que ejercen.

Hace tan sólo unos semanas, el colectivo secundó una jornada de huelga por el "incumplimiento reiterado" del Gobierno del Estado del acuerdo marco para una Administración del siglo XXI de octubre de 2022 y que daba paso a técnicos medios y superiores al grupo C1 y B. Una reivindicación "histórica" que CCOO y UGT firmaron tras unas "duras negociaciones".

Por provincias, en el caso de Almería, la protesta será a las 10,30 horas en el Hospital Materno Infantil de Almería y en el Hospital de Huércal Overa; en Huelva, a las 11,00 horas, se concentrarán en el Juan Ramón Jiménez; en Cádiz, las concentraciones serán a las 11,00 en el Puerta del Mar, en el Hospital de La Línea de la Concepción, en el Punta Europa de Algeciras y en el Hospital de Jerez de la Frontera.

En Córdoba, las protestas serán también a las 11,00 horas en los hospitales Reina Sofía, Infanta Margarita (Cabra), Pozoblanco y Montilla. En Málaga las protestas se llevarán a cabo en los hospitales Virgen de la Victoria, Costa del Sol (Marbella) y Serranía de Ronda (todas a las 11,00 horas). En Granada, a la misma hora, en los hospitales Virgen de las Nieves, Motril y Baza. Por último, en Sevilla, tendrá lugar a las 10,30 horas en el Virgen del Rocío y en La Merced (Osuna) a las 11,00 horas.