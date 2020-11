UGT critica que Educación "no vela" por la salud de sus docentes vulnerables al Covid-19

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía critica que la Consejería de Educación y Deporte "no vela" por la salud de sus docentes vulnerables al Covid-19, una situación que afirman "hemos denunciado en las distintas mesas de negociación".

En un comunicado, recuerda que a final del curso pasado, los docentes afectados por una serie de enfermedades y circunstancias solicitaron que se les valorase para conocer si tenían derecho a una incapacidad temporal (IT) por ser personal especialmente sensible al SARSCoV-2, y añade que tras su valoración, desde FeSP UGT Andalucía "detectamos que solo a una pequeña parte de los solicitantes (los afectados por inmunodeficiencia o por cáncer en tratamiento activo) se les concedió una IT".

El sindicato destaca que para que un trabajador obtenga una IT depende de dos factores: del nivel de riesgo de su puesto de trabajo (NR) y de las patologías que padezca dicho trabajador" e indica que a partir de ambos factores, de acuerdo con el 'Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la Exposición al SARS-CoV-2', publicado por el Ministerio de Sanidad, en su 'Anexo V: Guía de Actuación para la Gestión de la Vulnerabilidad y el Riesgo en ámbitos no sanitarios y sociosanitarios' aparece el grado de vulnerabilidad al SARSCoV-2 medido numéricamente del 1 al 4, siendo solo los valorados con 3 o 4 los que tienen derecho a una IT.

FeSP UGT Andalucía apunta que "ha podido comprobar que la inmensa mayoría de los docentes han sido clasificados por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de las distintas delegaciones territoriales como nivel de riesgo 1 (NR1) definido como "similar a riesgo comunitario, trabajo sin contacto con personas sintomáticas, lo que viene a decir que en nuestro trabajo tenemos el mismo riesgo que paseando por la calle. Ningún trabajador con un NR1 tendrá derecho a una IT, por muy graves que sean las patologías que padezca".

Paradójicamente, las propias Unidades de Prevención, a algunos docentes, les han valorado con un NR2, definido como "trabajo con posibilidad de contacto con personas sintomáticas, manteniendo la distancia de seguridad y sin actuación directa sobre ellas, de manera que en estos casos el trabajador podrá obtener una IT dependiendo de la gravedad de sus patologías".

"Pero ya en el colmo de los despropósitos en distintas delegaciones provinciales de Educación hemos detectado que hay docentes que trabajando en la misma provincia y en el mismo centro, y realizando las mismas funciones, a unos se les considera NR1 y a otros NR2, cuando esta valoración depende exclusivamente del puesto de trabajo", asegura.

Tras pedir explicaciones en todos los ámbitos posibles y "no habiéndolas recibido", desde UGT "consideramos y denunciamos que la Administración está siguiendo un criterio economicista, cicatero y mezquino para reducir al máximo el número de IT, incumpliendo la obligación de velar por la salud de sus trabajadores, poniendo en peligro no sólo su salud, sino incluso su vida en caso de contagio, al tratarse de trabajadores especialmente vulnerables al SARSCoV-2".

Desde FeSP UGT Andalucía, "exigimos que se reconozca un NR2 a todos los docentes que imparten docencia directa, ya que en ninguno de los casos de los niveles de riesgo, el de su puesto de trabajo coincide con lo definido en NR1, y además con ello queda posibilitado que los docentes vulnerables al SARSCoV-2 puedan acceder a una IT en el caso de que ello les corresponda".