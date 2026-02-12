UGT FICA Andalucía pide al Gobierno medidas "urgentes" y excepcionales para trabajadores del campo tras las inundaciones. - UGT FICA ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT FICA Andalucía ha pedido al Gobierno central la adopción "inmediata" de medidas "urgentes y extraordinarias" para proteger a los trabajadores eventuales del campo andaluz ante la grave pérdida de jornales provocada por las inundaciones que han afectado a numerosas zonas agrarias.

Según ha informado UGT FICA Andalucía en una nota, el secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, ha manifestado que "la paralización de campañas, la imposibilidad de acceder a fincas anegadas y las cosechas que no podrán recogerse están suponiendo una pérdida directa de empleo agrario. "No podemos permitir que esta situación deje sin protección a miles de familias del medio rural", ha destacado.

Por su parte, el secretario del Sector Agroalimentario, Emilio Terrón Ruiz, ha señalado que "ante una situación excepcional, se requieren respuestas excepcionales" y ha reclamado la supresión tanto de las 35 jornadas como de las 53 jornadas exigidas para solicitar el subsidio agrario y la renta agraria.

Además, exigen la modificación "urgente" de la normativa de la Seguridad Social para que, durante este periodo extraordinario, no sea obligatorio reunir 30 jornadas en los doce meses anteriores para mantenerse inscritos en el censo agrario.

También piden la condonación del abono de la cuota del Régimen Especial Agrario (sellos o boletines agrarios) mientras persistan las consecuencias de las inundaciones y la aprobación urgente de un Plan Especial de Empleo Agrario (Aepsa) extraordinario que permita paliar la pérdida de jornales producida y la que previsiblemente se producirá por cosechas que no podrán recogerse.

Asimismo, UGT FICA Andalucía ha incidido en que en años anteriores se han adoptado medidas extraordinarias como consecuencia de la sequía y otras contingencias climáticas, flexibilizando o reduciendo los requisitos de jornadas para "garantizar la protección social de los trabajadores del campo". Del mismo modo, en anteriores crisis derivadas de fenómenos meteorológicos adversos se han aprobado adaptaciones excepcionales del subsidio agrario.

En esta línea, Terrón ha señalado que "si con anterioridad se han arbitrado mecanismos extraordinarios ante otras situaciones climáticas, ahora debe actuarse con la misma urgencia y sensibilidad".

Por último, el sindicato solicitará de manera "inmediata" una reunión con el Gobierno central para que "estas medidas se aprueben sin dilaciones, al tratarse de una cuestión esencial para la estabilidad económica y social del medio rural andaluz".