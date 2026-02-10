UGT-FICA Córdoba ratifica su decisión de no secundar la huelga en Hitachi Energy

Vista general de las instalaciones de Hitachi Energy en la capital cordobesa. - HITACHI ENERGY

CÓRDOBA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Córdoba ha ratificado este martes su decisión de "no secundar la huelga" convocada en la factoría de Hitachi Energy por CCOO Córdoba, al considerar que "mantener las movilizaciones en este momento carece de sentido y solo sirve para boicotear la mediación ofrecida por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), que propone todo el mes de febrero como periodo de negociación bajo condiciones de paz social".

Según ha informado FICA-UGT Córdoba en una nota, "es incomprensible que cada vez que se abre una ventana de oportunidad para retomar la mesa negociadora, CCOO se empeñe en dinamitar los puentes con convocatorias de huelga que ellos mismos habían prometido no repetir".

En cualquier caso, UGT-FICA Córdoba ha avisado que no va a permitir que se le critique por su "voluntad de diálogo", porque "negociar y llegar a acuerdos no es una debilidad, es nuestra obligación para con las familias de Hitachi. Cada día que el conflicto permanece bloqueado es un día perdido para la estabilidad de la fábrica en la provincia".

Por eso, "la prioridad de UGT seguirá siendo la consecución de un convenio colectivo que garantice el futuro de la planta y la recuperación de la normalidad laboral, alejándose de estrategias de confrontación estériles que no han aportado ninguna solución real a la plantilla".

Junto a ello, el sindicato ha manifestado su "más absoluto rechazo ante la maniobra ejecutada ayer por CCOO en el comité de empresa de Hitachi", pues, "en un acto de premeditación, CCOO ha utilizado su mayoría para dejar a UGT sin representación en el comité de seguridad y salud, fulminando y silenciado al delegado de prevención de UGT, precisamente al miembro con mayor experiencia y formación técnica de la factoría".

Para UGT-FICA, "la decisión de apartar de forma unilateral a nuestro sindicato del comité de seguridad y salud, no solo es un ataque a la pluralidad en la fábrica, sino que incumple gravemente los acuerdos adoptados en esta materia entre las confederaciones estatales de UGT y CCOO", ya que "estos marcos de entendimiento a nivel nacional obligan al respeto mutuo y a la proporcionalidad en los órganos de salud laboral, principios que CCOO ha dinamitado ayer en Hitachi".

Además, en opinión de FICA-UGT, "resulta cínico que CCOO se llene la boca denunciando supuestas actitudes antisindicales de la empresa cuando, de puertas para adentro, actúa de forma dictatorial para silenciar a quienes no comparten su estrategia".