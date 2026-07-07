UGT Granada afirma que "no va a firmar nada" que perjudique a las condiciones laborales de sanitarios en la provincia

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GRANADA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Granada ha criticado este martes 7 que CCOO vende los derechos de los trabajadores en el convenio colectivo de instituciones sanitarias de la provincia de Granada. En contexto, el pasado viernes se celebró una reunión del convenio colectivo de instituciones sanitarias de la provincia de Granada, en la que UGT "tiene claro que no va a firmar nada que perjudique a los trabajadores y menos el deterioro de sus condiciones laborales".

Según una nota remitida por el sindicato, la postura patronal avalada por CCOO y CSIF en la mesa negociadora, es la de aceptar un 3% para 2026, un 3% para 2027, un 3'5% para 2028 y un 3'5% para 2029 y "cargarse de un plumazo las prejubilaciones y jubilaciones parciales, tan reivindicadas por los compañeros", puesto que desde UGT han sostenido que todas las personas trabajadoras que cumplan con los requisitos "tengan opción a beneficiarse de ello". Asimismo, han advertido que este sector es "altamente feminizado", yéndose después de haber dedicado una "gran etapa de su vida a prestar el servicio de limpieza".

Además, tanto la patronal como CCOO y CSIF se han prestado a querer una subida salarial de porcentajes por debajo del IPC. Por todo ello, han señalado que "desde UGT tenemos más que motivos suficientes para decir 'no' a la firma".

No obstante, a partir de este martes 7, desde UGT se harán asambleas informativas en todos los centros de trabajo para que todos tengan la posibilidad de decidir si firmamos o no, "ya que por encima de todo la opinión del colectivo es lo que más nos importa".

Finalmente, UGT decidirá con el resultado obtenido si firmar o no dicho convenio. Para ello, han advertido que deberán contar con los trabajadores para "emprender actuaciones, como paros y concentraciones, porque entendemos que con sus derechos nadie debe decidir".