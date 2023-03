UGT-A se opone a la "privatización" de la Atención Primaria y espera que el Gobierno andaluz del PP "dé marcha atrás"

CÓRDOBA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha dicho este lunes esperar que el Gobierno andaluz del PP "dé marcha atrás" con la "privatización de la Atención Primaria" que, a su juicio, conlleva la orden que tiene por objeto la tarifación de los convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con entidades, públicas o privadas, para la prestación de la asistencia sanitaria, incluidos servicios de Atención Primaria en centros sanitarios.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en la Diputación de Córdoba, donde ha inaugurado la exposición 'Historia y Memoria con nombre de Mujer', Castilla ha recordado que "hay un artículo de la Constitución Española, el 43, que dice que todos los españoles tenemos derecho a la protección a la salud, para mayor abundamiento, en el apartado 2 dice que compete a las administraciones públicas el ejercicio de esa protección, que la sanidad en España tiene que ser pública, universal y gratuita".

Por eso, según ha señalado, en referencia a la mencionada orden del Gobierno de la Junta, "estos inventos de meter la privada en lo público" le "generan desazón, porque la privatización está llegando a la Atención Primaria".

Se trata de un proceso, según ha argumentado, que "es como una enfermedad crónica, que empieza de una forma insidiosa y, cuando no nos demos cuenta, ya tenemos la privatización de nuestra Atención Primaria, que es la puerta de entrada del sistema sanitario público".

Por eso en UGT-A "rechazamos esa orden, es más, esa orden con la UGT no la ha negociado la Junta, no hemos tenido conocimiento de ella. Me parece increíble que este Gobierno andaluz, que se califica como dialogante, imponga esta orden en concreto, que va a afectar a la calidad de los servicios públicos".

"Estamos totalmente en contra de este inicio de privatización de la sanidad pública --ha concluido-- y esperemos que den marcha atrás, y mientras nosotros vamos a seguir concentrándonos en su contra, el próximo día 16 es la siguiente" movilización.