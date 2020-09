UGT-A pide "medidas de extrema urgencia" tras los resultados de la encuesta sobre violencia de género

SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha expresado este viernes que los resultados de la la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer del Ministerio de Igualdad demuestran que "hay que tomar nuevas medidas para evitar esta lacra" y ha subrayado la coincidencia de datos escalofriantes con la noticia de un nuevo asesinato machista en Jerez de la Frontera (Cádiz).

"Ante estos datos debemos establecer medidas de extrema urgencia, esto también es una emergencia social, las mujeres son ciudadanas de pleno derecho y como tal deben ser consideradas y protegidas por sus poderes públicos", ha sostenido el sindicato en una nota.

"Los hechos y los datos son tan duros y contundentes que nadie debería atreverse a poner en duda la Ley de Violencia de Género", ha afirmado UGT-A.

A juicio de UGT-A, se pone de manifiesto que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género "no es suficiente" tras considerar la necesidad de trabajar en "la prevención desde la educación, si no se sensibiliza y se forma en igualdad al poder judicial, si seguimos cuestionando que la violencia tiene género, si no dotamos de recursos a las administraciones para que las víctimas se sientan respaldadas".

Tras recordar que la macroencuesta desvela que las mujeres más vulnerables a sufrir violencia son las mujeres con discapacidad reconocida y las mujeres más jóvenes, el sindicato ha pedido evitar que "la pandemia nos haga evitar tratar problemas sociales de primera necesidad, como es el que la mitad de la población está padeciendo a diario la violencia de género".

UGT Andalucía ha instado a los poderes públicos a recoger "el terrible diagnóstico" de esta macro encuesta como "la base para establecer nuevos objetivos y medidas para erradicar la violencia hacia las mujeres tanto en España como en Andalucía".

El sindicato ha recordado datos como que 4,38 millones de mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia física (21,5%) y 2,8 millones violencia sexual (13,7 %) en algún momento de su vida.

Entre las que han sufrido violencia sexual solamente un 8% de las víctimas ha denunciado, entre las razones que argumentan para no hacerlo la principal es por vergüenza, la segunda por ser menor de edad, y la tercera por el temor a no ser creídas.

El 99,6% de los agresores eran hombres, la mayoría conocidos por la víctima, mientras que el 12% de las agresiones sexuales fueron grupales.

UGT Andalucía ha sostenido que con estos datos se pone de manifiesto "la tremenda impunidad de la violencia sexual contra las mujeres en nuestro país, y la percepción de las mujeres de que la justicia no las respalda ante estas agresiones".