UGT-A reclama ayudas ágiles, refuerzo de la protección laboral y un plan preventivo tras las afectaciones del temporal

Desbordamiento parcial del río Guadalquivir a su paso por la Cartuja. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Desde UGT Andalucía han reclamado ayudas ágiles, reguerzo de la protección laboral y la creación de un plan preventivo tras las "graves afectaciones del temporal". En este sentido, ha señalado que las borrascas Leonardo y Marta "han golpeado con especial dureza a numerosas comarcas andaluzas y que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de nuestras administraciones y servicios públicos".

Según ha señalado el sindicado en un comunicado, ha trasladado su solidaridad y apoyo a "todas las personas afectadas por las inundaciones y los daños provocados por el tren de borrascas que viene castigando nuestra comunidad desde finales de enero", tras sufrir desalojos masivos, viviendas y cultivos anegados, carreteras cortadas, afecciones graves a servicios esenciales e incluso la pérdida de una vida humana.

Por ello, desde la organización han reconocido y agradecido públicamente el "trabajo ejemplar de quienes están sosteniendo la respuesta pública en condiciones extremas" como son el personal de emergencias, sanitarios y sanitarias, fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos, personal de carreteras, protección civil, servicios sociales, personal municipal y autonómico y todas las plantillas movilizadas para proteger a la población e intentar recuperar la normalidad.

De la misma manera, han destacado "la solidaridad demostrada por la ciudadanía andaluza. Pero ese esfuerzo no puede hacerse a costa de la seguridad de quienes están en primera línea, por lo que exigimos dotaciones suficientes de medios, refuerzos de plantillas y una planificación preventiva real".

Desde el sindicalismo de clase han advertido de "una cuestión clave: la protección laboral y el respeto a los derechos de las personas trabajadoras durante episodios de climatología extrema".

En este sentido ha señalado que "la normativa en prevención de riesgos laborales obliga a empresas y administraciones a evitar exposiciones innecesarias al peligro, especialmente en desplazamientos, trabajos al aire libre, mantenimiento, logística y servicios en zonas inundadas".

En estas circunstancias, ha añadido UGT, deben priorizarse medidas como la reorganización de turnos, el teletrabajo cuando sea posible, la suspensión de tareas no esenciales y la garantía de que ninguna persona trabajadora pierda salario o derechos por actuar con prudencia y seguir las recomendaciones oficiales.

Junto al reconocimiento, UGT Andalucía ha exigido medidas institucionales rápidas, coordinadas y eficaces que lleguen de forma real a las familias afectadas, a pymes, autónomos, sectores productivos y ayuntamientos que están soportando en primera línea las consecuencias materiales y sociales de la borrasca.

"Las ayudas económicas, la reparación de infraestructuras, caminos rurales y redes básicas, y el apoyo al empleo no pueden dilatarse en trámites burocráticos", ha afirmado el sindicato, al tiempo que ha añadido que "en muchos territorios ya se cuantifican pérdidas muy importantes en agricultura y actividad económica que requieren planes urgentes de actuación".

Por último, UGT ha subrayado que estos episodios "no pueden gestionarse solo a posteriori. Andalucía necesita un plan estable de adaptación y prevención ante fenómenos climáticos extremos: ordenación del territorio, protección de zonas inundables, mantenimiento de cauces, infraestructuras resilientes y servicios públicos fuertes".

"Reconstruir no es volver al punto de partida, es reconstruir mejor y con derechos, con contratación pública responsable, condiciones laborales dignas y participación sindical en los planes de recuperación. La solidaridad es esencial, pero no puede sustituir a la responsabilidad institucional: ahora es el momento de responder con rapidez, recursos y compromiso real con nuestra tierra y con quienes la sostienen cada día", ha concluido.