UGT-A reclama que "los buenos datos económicos en la creación de empresas" se trasladen a los hogares andaluces

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Andalucía ha reclamado este miércoles que "los buenos datos económicos en la creación de empresas" se trasladen a los hogares andaluces, tras valorar positivamente el aumento en el dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De esta manera, según han señalado en un comunicado, se han constituido más empresas que hace un año y se ha reducido el peso relativo en la disolución de empresas con respecto a la media del país.

Es el mejor dato, en cuanto a la creación de empresas en un mes de diciembre se refiere, desde el año 2008, lo que "demuestra una vez más que la subida del SMI no es un freno para la inversión, ni para la creación de empresas".

Ante esto, el sindicato ha afirmado que sociedades mercantiles en Andalucía presentan "un dinamismo sin precedentes en términos cuantitativos".

Según los datos consolidados del INE, al cierre de 2025, la región ha batido su propio récord histórico al superar las 21.500 nuevas sociedades creadas en un solo año (+7,03% respecto a 2024), consolidándose como el tercer motor emprendedor de España tras Madrid y Cataluña.

Además, ha destacado que el capital suscrito para estas constituciones llegó a más de 1.180 millones de euros, con un incremento del capital medio del 41,22%, alcanzando los 54.892 euros.

Este vigor se traduce en un elevado número de empresas activas, aunque el sector terciario y el inmobiliario "sigan siendo los pilares fundamentales que sostienen la estructura económica regional", tal y como ha añadido UGT.

Sin embargo, ha lamentado que estos buenos datos económicos en la creación de empresas en Andalucía, "no termina de trasladarse a los hogares".

"A pesar de alcanzar un récord de ocupación con 3,62 millones de trabajadores, la calidad del empleo y el poder adquisitivo siguen siendo el talón de Aquiles de nuestra economía", ha aludido, al tiempo que ha afirmado que "la brecha salarial con la media nacional se mantiene persistente".

"Para que Andalucía sea competitiva no solo en cantidad, sino en bienestar, es imperativo demandar una diversificación real hacia sectores de alto valor añadido que permitan elevar la productividad y, con ella, las rentas del trabajo", ha subrayado.

Del mismo modo, el sindicato ha señalado que "no basta con reducir la temporalidad"; sino que "es urgente recuperar el poder adquisitivo de la población trabajadora andaluza, seriamente perjudicada por la inflación de los últimos años mediante una negociación colectiva que acompañe los beneficios empresariales récord con salarios dignos".

Sin embargo, más del 90% del tejido empresarial de Andalucía se compone de pymes y microempresas, es decir, de sociedades de muy pequeña dimensión, con una estructura productiva fragmentada, donde, con frecuencia se dan una menor inversión, baja estabilidad del empleo y peores condiciones laborales, según el sindicato.

"Esta atomización empresarial supone un reto para la acción sindical y para la negociación colectiva, pues son empresas donde la representación de los trabajadores es escasa o prácticamente nula", ha afirmado.

Ante esta perspectiva, UGT ha argumentado que se debe reforzar la inspección de trabajo para que se cumpla con la normativa laboral, al mismo tiempo que se debe favorecer la creación de figuras como la del Delegado Territorial y Sectorial de PRL o la extensión de la negociación colectiva sectorial, para evitar el deterioro de los derechos laborales de los trabajadores de Andalucía.

"El incremento en el número de empresas constituidas en Andalucía debe traducirse en convenios colectivos justos, salarios dignos, estabilidad contractual y un compromiso real con la inversión productiva que beneficie directamente a la clase trabajadora andaluza", ha concluido.