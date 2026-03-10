UGT-A reclama reforzar la negociación colectiva para seguir impulsando la subida de salarios

Imagen de archivo de billetes. - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT en Andalucía ha analizado los datos del Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) correspondientes al cuarto trimestre de 2025, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan una nueva subida de los costes salariales y laborales en España. Ante esto, el sindicato ha considerado que estos datos "confirman la importancia de reforzar la negociación colectiva" como "herramienta fundamental" para mejorar los salarios y recuperar poder adquisitivo.

Según el informe, los costes salariales por hora trabajada aumentaron un 3,7% interanual, mientras que los costes laborales totales crecieron un 3,8% respecto al mismo trimestre del año anterior. Este incremento se sitúa ligeramente por encima del crecimiento del coste salarial y refleja también el aumento de otros costes asociados al empleo, que registraron una subida del 4,3%, tal y como ha señalado el sindicato en una rueda de prensa.

Así, UGT ha destacado que esta evolución positiva se produce en un contexto marcado por el impulso de los acuerdos entre los agentes sociales y el Gobierno, especialmente el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional, medidas que han contribuido a mejorar el nivel medio de las retribuciones de las personas trabajadoras.

El análisis muestra además que se acumulan 17 trimestres consecutivos de crecimiento de los costes salariales, una tendencia que confirma la recuperación progresiva de las remuneraciones laborales. Para encontrar una variación interanual negativa hay que retroceder hasta el segundo trimestre de 2021, cuando los costes salariales registraron una caída del -2,2%.

No obstante, desde UGT Andalucía han advertido de que estos datos corresponden al conjunto del Estado y no reflejan plenamente la realidad del mercado laboral andaluz. La comunidad autónoma continúa arrastrando una brecha salarial histórica respecto a la media nacional, lo que hace necesario redoblar los esfuerzos para mejorar las condiciones laborales y elevar los salarios en nuestra región.

En este sentido, el sindicato recuerda que el incremento salarial ponderado de los convenios colectivos vigentes en Andalucía durante 2025 fue del 2,8%, una cifra inferior al 3% recomendado en el V AENC (2022-2025), que además contempla la posibilidad de añadir hasta un 1% adicional si la inflación supera esos incrementos.

Ante esto, UGT Andalucía advierte de que, pese a las subidas salariales registradas, la población trabajadora no percibe todavía una mejora clara en su poder adquisitivo, debido al fuerte aumento del precio de productos básicos en los últimos años. Por ello, el sindicato insiste en que los salarios deben seguir aumentando para garantizar una recuperación real del poder de compra de la clase trabajadora.

El sindicato ha subrayado además que el crecimiento de los márgenes empresariales en los últimos años ha sido superior al de los salarios, por lo que "resulta imprescindible" avanzar hacia un reparto más justo de los beneficios generados por la actividad económica.

Asimismo, UGT Andalucía ha señalado que el modelo productivo regional continúa muy vinculado a sectores como los servicios y la hostelería, donde los costes laborales suelen ser más bajos, mientras que la industria presenta costes laborales más elevados y estables, lo que evidencia la necesidad de impulsar una estrategia decidida de industrialización moderna, sostenible y generadora de empleo de calidad.

Por todo ello, UGT Andalucía ha "reafirmado su compromiso de seguir trabajando" desde la negociación colectiva para incrementar los salarios, reforzar las cláusulas de revisión salarial vinculadas al IPC y garantizar una distribución más justa de la riqueza, contribuyendo así a mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras y a fortalecer el crecimiento económico de la comunidad.