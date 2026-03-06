UGT reivindica ante San Telmo la "igualdad real entre hombres y mujeres" con motivo del 8M

Imagen de la concentración con motivo del 8M convocada por UGT frente al Palacio de San Telmo. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Andalucía ha celebrado este viernes una concentración frente al Palacio de San Telmo en Sevilla con motivo del Día Internacional de las Mujeres, en la que ha reivindicado la "igualdad real entre mujeres y hombres", especialmente en el ámbito laboral, donde "persisten importantes desigualdades".

El acto, que ha contado con la participación de delegados sindicales y de representantes de las distintas federaciones de UGT Sevilla, ha estado amenizado por una batukada, así como las intervenciones de la secretaria de Igualdad de UGT Andalucía, Rosa Guerra, la secretaria de Organización de UGT Sevilla, Eloide Cazorla, y de las secretarias de Igualdad de los distintos organismos del sindicato en la provincia, tal y como ha subrayado el sindicato en una nota de prensa.

Por su parte, Guerra ha defendido el papel del "sindicalismo feminista en la lucha por la igualdad real".

Durante su intervención, ha subrayado que "este 8 de marzo nos manifestamos porque la igualdad de las mujeres aún no existe" y ha enmarcado que el feminismo es una herramienta imprescindible para avanzar hacia una sociedad más justa".

La responsable sindical ha reivindicado además el compromiso de UGT con la defensa de los derechos de las trabajadoras en todos los ámbitos laborales, afirmando que "si el feminismo no llega al centro de trabajo, no es feminismo ni tampoco es sindicalismo".

En este sentido, Guerra ha insistido en que la igualdad real pasa necesariamente por la igualdad económica. "Sin igualdad en el bolsillo no hay igualdad real", ha señalado, criticando las brechas salariales, la precariedad laboral y la desigualdad en los cuidados que siguen afectando a muchas mujeres.

Desde UGT Andalucía se ha reclamado el fin de la brecha salarial, la corresponsabilidad en los cuidados, la eliminación de los techos de cristal que dificultan el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad y el fin de los "suelos pegajosos" que "perpetúan la precariedad laboral femenina".

Asimismo, la secretaria de Igualdad de UGT Andalucía ha lanzado un mensaje a las mujeres jóvenes para que continúen defendiendo los derechos conquistados y no bajen la guardia ante el auge de discursos machistas: "Todo lo que hemos ganado se puede perder si no lo defendemos juntas".

Por su parte, Eloide Cazorla ha defendido que el feminismo "sigue siendo hoy más necesario que nunca" y ha subrayado que se trata de una "herramienta de igualdad que beneficia a toda la sociedad".

Ha señalado que el feminismo "no es una etiqueta ni una moda, sino un compromiso real con la igualdad entre mujeres y hombres", y ha advertido de que "no debe ser paternalizado ni vaciado de contenido".

Durante su intervención también ha denunciado "la violencia que siguen sufriendo muchas mujeres, no solo en el ámbito físico sino también en el digital y en el político".

Cazorla ha señalado casos recientes de ataques y acoso a periodistas, influencers y mujeres comprometidas en asociaciones como Amama, enmarcando que muchas compañeras continúan sufriendo violencia política por el simple hecho de defender la igualdad.

La responsable sindical ha afirmado que desde UGT se seguirá alzando la voz frente a esta situación y ha recordado que lo verdaderamente radical no es el feminismo, sino que en pleno 2026 continúen asesinando a mujeres.

"No podemos permitir que sigan matando a mujeres mientras se cuestiona el feminismo", ha concluido, insistiendo en que la lucha por la igualdad debe continuar con más fuerza que nunca.

Con esta movilización, UGT "reafirma su compromiso con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y con la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia hacia las mujeres, especialmente en el ámbito laboral, uno de los principales espacios de actuación sindical".

Además de esta concentración en Sevilla, UGT participa en distintos actos y movilizaciones en otras provincias andaluzas con motivo del 8 de marzo, con el objetivo de seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria y libre de discriminaciones.