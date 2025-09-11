La UJA acoge la reunión de un proyecto europeo para mejorar el sector oleícola con métodos innovadores y eficaces

JAÉN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén acoge esta semana una reunión del proyecto europeo OliveOilMedNet, que tiene como principal objetivo mejorar el sector oleícola mediante la introducción de métodos innovadores y eficaces, así como la validación de conceptos novedosos y respetuosos con el medio ambiente en el ámbito de la sostenibilidad y la autenticidad.

Cuenta con una duración de tres años y una financiación conjunta de más de 2,5 millones de euros. Es fruto de la colaboración de diez socios, entre los que se encuentra la UJA a través del Instituto de Investigación en Olivar y Aceites de Oliva (INUO), y cuatro socios asociados de siete países: Grecia, Chipre, Italia, Francia, España, Portugal y Albania.

La reunión que se celebra estos miércoles y jueves en Jaén, la cuarta del comité de dirección del proyecto, "reafirma el papel estratégico" de la UJA en un sector clave para el desarrollo de la sociedad jiennense, según ha dicho la vicerrectora de Investigación y Transferencia del Conocimiento, María Victoria López-Ramón.

"Queremos estar presentes, de manera destacada, en todos los espacios donde se genere conocimiento, se impulse la investigación y la innovación, y se promueva el progreso del tejido agrícola, industrial y empresarial", ha afirmado en la inauguración de este encuentro junto al catedrático de Ingeniería Química Sebastián Sánchez Villasclaras y los responsables de OliveOilMedNet, Erini Syllery y Vasileos Slomadis, de la Cárama de Preveza.

Durante estas jornadas, además de las sesiones del comité de dirección, están previstas diversas actividades de difusión con el fin de implicar a profesionales, expertos y actores relevantes del subsector. Entre ellas, se incluye un 'Peer learning event', un evento demostrativo para mostrar prácticas innovadoras y sostenibles, así como una visita técnica a almazaras de última generación y olivares de la provincia de Jaén.

El aceite de oliva es uno de los productos agroalimentarios más emblemáticos y estratégicos de la cuenca mediterránea. Más allá de su peso económico, representa un pilar fundamental de la dieta saludable y la cultura mediterránea.

Sin embargo, en muchas regiones la producción todavía afronta retos vinculados a la sostenibilidad y al impacto medioambiental. Al mismo tiempo, los aceites de oliva suelen carecer de una validación científica suficiente que documente todas sus ventajas competitivas.

En este sentido, el proyecto OliveOilMedNet --'Mediterranean network for the promotion of sustainability & authenticity in olive oil sector'-- aborda estos retos promoviendo la autenticidad y la sostenibilidad en el subsector oleícola. También refuerza la cooperación y las capacidades de los denominados actores de la cuádruple hélice (academia, industria, administraciones públicas y sociedad civil).

Mediante actividades piloto, el proyecto pone a prueba y valida conceptos innovadores y ecológicos desarrollados en iniciativas anteriores, con el objetivo de consolidar soluciones innovadoras sostenibles basadas en tecnologías avanzadas aplicables a un mayor número de usuarios y territorios.

Con su reunión en Jaén, los socios de OliveOilMedNet reafirman su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación mediterránea en el subsector del aceite de oliva y con la promoción de la proyección internacional de Jaén como referente mundial en la producción oleícola.