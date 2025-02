La UJA (Jaén) incorpora a 43 nuevos investigadores predoctorales y postdoctorales "de talento" en sus administraciones

JAÉN 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Rector de la Universidad de Jaén (UJA), Nicolás Ruiz, junto con la Vicerrectora de Investigación y Transferencia del Conocimiento, Mª Victoria López-Ramón, ha dado la bienvenida este jueves al casi medio centenar --43 integrantes en total-- de nuevos investigadores "de talento", predoctorales y postdoctorales, que se han incorporado a la UJA.

Durante la visita, el Rector ha apuntado que la investigación "es la condición indispensable para la existencia de la Universidad, porque sin ella, no podría existir la educación superior" y que la UJA tiene "muy claro que contribuye decisivamente a la calidad docente, a la excelencia académica y, cómo no, al desarrollo social y económico del territorio", en declaraciones recogidas por la Universidad.

Por este motivo, Ruiz ha recalcado la apuesta del equipo de Gobierno de la UJA por el impulso de políticas de retención, atracción y consolidación de talento investigador, "con el fin de abordar con garantías el relevo generacional, y, por supuesto, potenciar la excelencia y competitividad de la investigación en la UJA". Asimismo, se ha referido a que "para poder tener y retener estos investigadores, hay que tener recursos".

"Los rectores no vamos a aceptar que no se cumpla el modelo de financiación acordado, ni los acuerdos de financiación firmados por el propio consejero de Universidades. Este rector no lo va a aceptar porque nos va en ello el futuro de la UJA y el de nuestra tierra", ha declarado el responsable de la Universidad de Jaén.

En este sentido, la entidad universitario ha explicado que los investigadores que se incorporan a la UJA se corresponden a 26 contratados pre-doctorales --nueve del Plan Nacional FPU, cinco adscritos a proyectos nacionales y doce al Plan Propio de la UJA-Acción 5--; y 17 contratados post-doctorales --siete del Programa Ramón y Cajal, uno Beatriz Galindo, uno Juan de la Cierva y ocho del Plan Propio de la UJA-Acción 7--.

"El talento es la base de todas las organizaciones del trabajo y, por supuesto, mucho más de la universidad. Por eso, estamos muy agradecidos de que nos hayáis elegido, porque nos vais a ayudar a dar el salto que estamos buscando y vais a contribuir a que tengamos más proyección internacional", ha expresado Nicolás Ruiz.

Respecto al Plan Propio de Investigación de la UJA, financiado con fondos propios por un montante superior a 2,3 millones de euros, y que tiene como objetivo "impulsar y desarrollar la política en esta materia", el Rector ha explicado que con fondos propios, "se apuesta por una investigación que genere impacto, que sea útil".

Desde la UJA, "se ha apostado por una investigación en todos los ámbitos del conocimiento con una orientación multidisciplinar e interdisciplinar", indicando que como novedad, este nuevo Plan "estará dotado de mayor flexibilidad y adaptabilidad para mejorar la competitividad y relevancia internacional de los equipos de investigación y ayudará a transformar la UJA en una institución donde el talento se sienta mucho más valorado y respaldado", ha concluido Ruiz.