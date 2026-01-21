Ultiman los permisos para exhumar una fosa común con los restos de ocho guerrilleros en Güéjar Sierra (Granada)

Archivo - Trabajos en una fosa común. Archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un equipo dirigido por la Universidad de Granada ultima los permisos para exhumar en los próximos días una fosa común en el cementerio de Güéjar Sierra (Granada) donde se cree que yacen los restos de ocho guerrilleros.

Fueron asesinados el 19 de abril de 1950 en el paraje conocido como Barranco Aceral y la intervención se enmarca en el convenio de colaboración que mantienen la Universidad de Granada y la Junta de Andalucía, según ha detallado a Europa Press el profesor Francisco Carrión, responsable de estos trabajos.

El equipo confía en poder comenzar la próxima semana a trabajar sobre esta fosa situada a la entrada del cementerio y cuya exhumación se produce a petición de familiares de represaliados, de la familia Almendros fundamentalmente.

Francisco Carrión también es el coordinador del proyecto 'Barranco de Víznar. Lugar de Memoria'. Su equipo sigue trabajando estos días en el laboratorio del museo etnográfico Molino de la Venta, donde los investigadores están examinando los restos de la última fosa, donde había 28 individuos.

La previsión es que haya una nueva campaña de excavaciones este 2026 en el barranco de Víznar para seguir dando continuidad a estos trabajos de recuperación de la memoria histórica.