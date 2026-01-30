Unai Sordo (CCOO) ve "insostenible e incoherente" la postura de la CEOE en la negociación del SMI

Nuria López, Unai Sordo y Daniel Mesa. - CCOO

GRANADA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha criticado este viernes la postura de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en la negociación del salario mínimo, afirmando que le parece "absolutamente insostenible e incoherente".

"A veces parece que está jugando más a hacer política que a defender razonablemente los intereses de los empresarios y de las empresarias", ha aseverado Unai Sordo en declaraciones en Granada antes de participar en una asamblea de delegados para analizar la realidad sociolaboral y abordar las reivindicaciones y retos del sindicato.

El secretario general de CCOO ha destacado que, aunque España registra niveles récord de producción y empleo, "estos buenos datos en lo macro tienen que traducirse en lo micro, con una distribución generalizada y justa de la riqueza", por lo que ha insistido en que es el momento de la mejora de los salarios y del refuerzo de la atención pública.

Sordo también se ha referido a la viabilidad del sistema de pensiones, rechazando que se vote solo la revalorización de las mismas sin las medidas pactadas para mejorar los ingresos de la Seguridad Social.

"No estamos de acuerdo con que se vote solo la revalorización, porque mantener la viabilidad y la fortaleza del sistema público de pensiones supone mantener una correlación entre el incremento de los ingresos y el incremento de los gastos".

"Si solo se incrementan los gastos sin hacer las medidas pactadas, antes o después nos van a instar desde Europa a hacer recortes y nosotros no vamos a tolerarlos", ha advertido.

En el encuentro también ha participado la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, que ha coincidido en la necesidad de traducir los buenos datos macroeconómicos en una mejora real de la vida de la mayoría social, priorizando la ofensiva por los salarios, el refuerzo de la negociación colectiva, la defensa de los servicios públicos y, "de manera urgente", la lucha contra la siniestralidad laboral.

Sobre esta última cuestión, Nuria López ha manifestado su "indignación" ante la "sangría de accidentes" en los tajos: "No sabemos cuántos trabajadores más tienen que morir en Andalucía para que el presidente de la Junta y el Gobierno andaluz tomen cartas en el asunto".

En este sentido, ha recordado que siete personas han fallecido ya en lo que va de año. "Nosotros no queremos que se sancione, pero no queremos que haya más siniestralidad en las empresas y para eso hay que cumplir la ley de prevención y hay que cumplir con la responsabilidad que tienen las empresas. Que es nuestra vida la que está en juego", ha recalcado.

En el ámbito provincial, el secretario general de CCOO de Granada, Daniel Mesa, ha concretado que la estrategia en la provincia pasa por "forzar la negociación de 10 convenios colectivos principales que van a dar cobertura a 80.000 granadinos y granadinas, con el fin de ganar poder adquisitivo y empujar la economía local, por la prevención laboral ante el aumento de accidentes y por la defensa de lo público.

"Vamos a salir con las pilas puestas para hacer lo que mejor sabemos hacer, sindicalismo para mejorar la vida de las personas y de los granadinos y las granadinas", ha apostillado.

Por otra parte, López ha recordado que en Andalucía se negociarán este año más de 190 convenios sectoriales, de los que el 52 por ciento están bloqueados desde 2023.

Ante esta situación, ha lanzado un mensaje claro a la patronal: "O lo hacen por las buenas o lo haremos a través de la conflictividad laboral sentando a las empresas a negociar por la vía de la movilización. En su mano está hacerlo desde la buena voluntad, desde el reparto, desde la mesa de negociación o hacerlo a través de la presión del conjunto de las pesonas trabajadoras".

La dirigente andaluza ha apuntado que en la agenda sindical también seguirán muy presentes la defensa de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación, de la dependencia, de las universidades y del conjunto de la escuela pública junto a la formación profesional.