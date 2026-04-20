Unicaja agrupa bajo la marca 'Unicaja Empresas' su negocio de grandes empresas. - UNICAJA

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha impulsado su posicionamiento en el segmento de grandes empresas con el lanzamiento de una marca especializada, 'Unicaja Empresas', bajo la que presenta de forma unificada los servicios dirigidos a compañías y grupos empresariales de mayor tamaño y refuerza su modelo de atención especializada.

Según ha informado Unicaja en una nota, el segmento de grandes empresas supera, actualmente, los 10.700 clientes y se apoya en una red de más de 30 centros especializados, distribuidos por toda España, así como en más de 140 directores de cuentas, organizados en los ámbitos de Banca Corporativa y Banca de Empresas, lo que permite ofrecer una atención diferenciada y adaptada a las necesidades de grandes corporaciones y compañías de mayor tamaño.

Asimismo, la creación de la marca 'Unicaja Empresas' se enmarca en el Plan Estratégico 2025-2027 de la entidad, que sitúa al negocio de empresas como uno de sus ejes prioritarios. Bajo el claim 'El banco con el que crecer', la nueva marca concentra capacidades de financiación y de asesoramiento especializado, diseñadas para acompañar a las empresas en todas las fases de su actividad y apoyar sus procesos de crecimiento e internacionalización.

De este modo, esta red especializada ofrece una amplia gama de productos y servicios de alto valor añadido, con un enfoque basado en la cercanía, la especialización y el asesoramiento profesional, junto con la innovación, la digitalización y la sostenibilidad. De hecho, en 2025, la financiación vinculada a criterios ESG superó los 1.000 millones de euros de nueva producción en este segmento. El Plan Estratégico pone, igualmente, el foco en el impulso del negocio circulante y del negocio internacional como palancas clave de crecimiento dentro de 'Unicaja Empresas'.

Igualmente, la entidad orienta su estrategia tanto al desarrollo de relaciones con los clientes actuales, incrementando su grado de vinculación, como a la captación de nuevas empresas, favoreciendo relaciones sólidas y de largo recorrido en el tejido empresarial.

Además, Unicaja ha desarrollado una banca digital específica para empresas y avanza en la optimización de sus procesos para reforzar la agilidad operativa en su relación con las grandes compañías, en coherencia con el modelo de atención especializada que articula 'Unicaja Empresas'. En este contexto, Unicaja se ha fijado como objetivo incrementar 50 puntos básicos de cuota para este segmento a lo largo del ciclo estratégico, lo que supone un crecimiento del 40% en tres años.

En esta línea, el director general de Negocio de Empresas, Jesús Ruano, ha señalado que "la creación de 'Unicaja Empresas' nos permite explicar de forma más clara y coherente el alcance de nuestra propuesta para grandes compañías, con una oferta especializada y una capacidad de asesoramiento personalizado y adaptado a sus necesidades reales". Asimismo, ha subrayado que, con esta iniciativa, la entidad se sitúa aún más próxima a las empresas.

Por último, Ruano ha añadido que "queremos ser un socio estratégico y, para ello, ponemos a su disposición centros especializados y asesoramiento profesional, que les permitan satisfacer sus demandas específicas". Así, "nuestra cartera de productos y servicios evoluciona de forma constante para adelantarse a las necesidades de nuestros clientes y darles una respuesta multicanal, garantizando una atención permanente. Les proporcionamos soluciones ad hoc", ha concluido.