Unicaja y COAG Jaén renuevan su colaboración para facilitar la actividad del sector agrícola y ganadero

Juan Cayuela y Francisco Elvira durante la firma del acuerdo. - UNICAJA

JAÉN 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y COAG Jaén han firmado un nuevo acuerdo de colaboración con el objetivo de apoyar y facilitar la actividad del sector agrario en la provincia.

En concreto, a través de esta alianza, se facilita a agricultores y ganaderos el anticipo de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), según ha informado este jueves en una nota la entidad financiera.

El convenio ha sido firmado por el director territorial de Andalucía Oriental de Unicaja, Juan Cayuela, y el secretario general de COAG Jaén, Francisco Elvira, quienes han valorado la colaboración que mantienen ambas entidades con el propósito de facilitar la actividad diaria de agricultores y ganaderos.

Unicaja ofrece a los profesionales del campo que tramiten su solicitud única de la PAC acceso al anticipo de las ayudas en condiciones ventajosas, permitiéndoles afrontar con mayor tranquilidad los gastos de su actividad diaria. El plazo para la presentación de la solicitud única permanecerá abierto hasta el 30 de abril, mientras que el anticipo podrá formalizarse hasta el 31 de octubre.

Para este año, Unicaja ha habilitado 1.000 millones de euros de financiación preconcedida, incluyendo anticipos de la PAC y apoyo a cultivos intensivos, lo que permitirá atender las necesidades de liquidez de miles de profesionales.

"El sector agrario es estratégico y forma parte de nuestra identidad como entidad cercana al territorio", ha destacado el director territorial de Andalucía Oriental de Unicaja. Por ello, según ha añadido, quieren "ofrecer a los agricultores y ganaderos de Jaén herramientas financieras adaptadas a sus necesidades y contribuir así a que desarrollen su actividad con una mayor estabilidad y seguridad".

En este sentido, ha subrayado que el objetivo de la entidad "es acompañar al sector en los retos actuales, desde la gestión de ayudas y financiación hasta la modernización de las explotaciones, reforzando así el desarrollo económico del medio rural en Jaén".

Por su parte, el secretario general de COAG Jaén ha señalado que "el convenio con Unicaja para la PAC se enmarca en el afán por prestar todos los servicios posibles" a sus socios, agricultores y ganaderos de la provincia.