Unicaja y Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén renuevan su colaboración para facilitar el anticipo de ayudas de la PAC

Firma del convenio. - UNICAJA

JAÉN 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén han renovado su "compromiso con el sector primario de la provincia" a través de un acuerdo que permitirá a agricultores y ganaderos acceder al anticipo de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

El convenio, que pretende dotar de mayor estabilidad económica a estos profesionales, ha sido firmado por el director territorial de Andalucía Oriental de la entidad financiera, Juan Cayuela, y el presidente de la organización, José Manuel Espejo.

En él se recogen condiciones favorables para que los asociados que tramiten su solicitud de la PAC con la entidad puedan adelantar el cobro de estas ayudas. De este modo, los beneficiarios podrán contar con liquidez antes de recibir las subvenciones, lo que les permitirá afrontar con mayor margen los gastos habituales de sus explotaciones, según ha informado este miércoles en una nota Unicaja.

Su director territorial de Andalucía Oriental ha expresado el compromiso "firme y sostenido en el tiempo" con el campo. "Se trata de un sector estratégico para la provincia y queremos seguir siendo su aliado financiero", ha destacado.

Para ello, trabaja junto a organizaciones como Cooperativas Agro-alimentarias y ofrece "soluciones ágiles, cercanas y adaptadas a la realidad de cada explotación". Igualmente, ha manifestado que este tipo de acuerdos contribuyen a "fortalecer el respaldo al sector en un contexto marcado por desafíos como la incertidumbre climática o el relevo generacional".

Cayuela también se ha referido a la capilaridad de la red de oficinas de Unicaja en la provincia, su especialización en el ámbito agro y el desarrollo de canales digitales que permiten ofrecer un servicio cercano y personalizado.

Por su parte, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén ha valorado el acuerdo con Unicaja. "Este convenio supone un paso importante para mejorar la liquidez de nuestras cooperativas y de sus socios, facilitando el anticipo de las ayudas de la PAC en un momento clave de la campaña", ha declarado.

En este sentido, Espejo ha resaltado que esta herramienta financiera permitirá "planificar con mayor seguridad la actividad agraria, afrontar los costes con mayor margen y reforzar la estabilidad de las explotaciones". Además, ha aludido al compromiso conjunto de ambas entidades con el desarrollo y la competitividad del sector agroalimentario jiennense.

ESTRATEGIA

Unicaja ha explicado que su participación en la campaña de la PAC forma parte de su estrategia de apoyo al campo, con una "amplia oferta de productos financieros, seguros y servicios de asesoramiento adaptados a las necesidades del sector". En este ejercicio, ha previsto para el sector agroganadero una financiación preconcedida de 1.000 millones de euros, que incluye tanto los anticipos de la PAC como líneas de apoyo a cultivos intensivos.

Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén, con casi 160 entidades federadas, tiene como objetivo la promoción, representación y vertebración del cooperativismo agroalimentario. Impulsa un modelo cooperativo empresarial, profesionalizado, con dimensión relevante, generador de valor y competitivo, que contribuya a mejorar la rentabilidad de los agricultores y ganaderos socios y al desarrollo sostenible del sector y del medio rural.