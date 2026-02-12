Unicaja impulsa al sector agrario con 1.000 millones en financiación preconcedida para la PAC y cultivos intensivos. - UNICAJA

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha puesto a disposición de agricultores y ganaderos 1.000 millones de euros en financiación preconcedida para la PAC y cultivos intensivos.

Según ha informado Unicaja en una nota, con esta iniciativa, la entidad facilita a estos profesionales de forma ágil la liquidez necesaria para afrontar gastos habituales y asegurar el funcionamiento diario de miles de explotaciones.

Concretamente, las líneas de financiación, en forma de préstamos y cuentas de crédito, están destinadas a la campaña de la Política Agraria Común (PAC) 2026 y a cultivos intensivos.

El director de Pymes y Agro de Unicaja, Francisco Vilches, ha señalado que "nuestro objetivo es acompañar a los profesionales del campo, facilitándoles liquidez inmediata para afrontar sus campañas con seguridad". Además, ha apuntado que "la mejora del sistema de preconcesión nos permite llegar a más clientes y ofrecer una respuesta más ágil".

En el marco de la PAC, Unicaja ofrece a sus clientes la posibilidad de anticipar el importe de las ayudas "en condiciones favorables y mediante un proceso rápido, sencillo y con asesoramiento especializado". Así, los clientes que domicilien su solicitud podrán acceder de forma ágil a los fondos necesarios para cubrir los gastos recurrentes de sus explotaciones.

En este sentido, el plazo para presentar la solicitud única de la PAC (olivar, ganadería ovina, caprina y vacuna, cultivos herbáceos, proteaginosas, industriales y frutos secos, entre otros) está abierto hasta el 30 de abril, mientras que el anticipo podrá contratarse hasta el 31 de octubre.

Para este proceso, Unicaja pone a disposición del sector recursos técnicos, humanos y financieros, aportando "experiencia y confianza, dos aspectos especialmente valorados por sus clientes".

De esta manera, los agricultores y ganaderos pueden gestionar estas líneas a través de la amplia red de oficinas de Unicaja, donde recibirán atención especializada. Todo ello, en el marco del compromiso de la entidad con el sector primario, al que acompaña con soluciones adaptadas a cada etapa y orientadas a mejorar la sostenibilidad y rentabilidad de las explotaciones.

Precisamente, esta iniciativa se suma a la oferta financiera que Unicaja despliega en Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, en coordinación con los gobiernos regionales.

Igualmente, la experiencia de Unicaja en el sector agrario se refleja en una oferta "omnicanal, que combina atención presencial, digital y telefónica, junto con servicios financieros, de protección y de asesoramiento".

Por último, la entidad mantiene, además, convenios específicos con organizaciones agrarias y administraciones públicas y participa en ferias especializadas, celebradas a nivel nacional, tales como Agroexpo, en Don Benito (Badajoz); Fruit Attraction, en Madrid; Salamaq, en Salamanca; Fenavin, en Ciudad Real, o Infoagro Exhibition y Expolevante, en los municipios almerienses de Aguadulce y Níjar, respectivamente.