Unicaja lanza una nueva campaña para facilitar el consumo con préstamos preconcedidos en condiciones mejoradas

Oficina de Unicaja. - UNICAJA

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha puesto a disposición de sus clientes una nueva campaña dirigida a facilitar las necesidades de financiación de sus clientes en el periodo previo a la Semana Santa, momento del año en el que el gasto familiar suele incrementarse debido a los desplazamientos y días de ocio.

La promoción, que estará vigente hasta el próximo 4 de marzo, se centra en la mejora de las condiciones de los préstamos preconcedidos, con una reducción del coste y la eliminación de la comisión por cancelación anticipada, según la información difundida por la entidad.

Esta oferta de financiación en condiciones favorables incluye préstamos preconcedidos de hasta 50.000 euros, con un plazo máximo de devolución de ocho años. El importe mínimo para acceder a la promoción es de 2.000 euros en oficina y de 1.000 euros si se contrata a través de la banca digital.

Los préstamos formalizados en el periodo de la campaña no tienen comisión de cancelación anticipada total o parcial durante toda su vigencia, lo que refuerza la flexibilidad del producto Esta campaña se enmarca en el compromiso de Unicaja de poner a disposición del cliente, al que sitúa siempre en el centro de su estrategia, un catálogo de productos y servicios más accesible, sencillo y adaptado al ciclo de consumo de los hogares, apostando por una oferta omnicanal y condiciones ventajosas para facilitar la planificación económica.