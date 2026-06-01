Unicaja lanza una nueva campaña de préstamos preconcedidos con mejores condiciones ante la temporada estival

Archivo - Unicaja incrementa un 46% la financiación a empresas, pymes y autónomos en 2025 - UNICAJA - Archivo

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha puesto en marcha una nueva campaña de préstamos preconcedidos con "condiciones mejoradas", orientada a dar respuesta a las necesidades de financiación de sus clientes en el periodo previo al verano, "una época marcada por un mayor consumo vinculado a vacaciones, viajes, ocio y proyectos personales".

La promoción, que estará vigente hasta el próximo 12 de junio, incorpora una rebaja en el coste de los préstamos y la eliminación de la comisión por cancelación anticipada total o parcial, durante toda la vida de la operación, lo que aporta "mayor flexibilidad al cliente a la hora de gestionar su financiación", tal y como ha destacado la entidad bancaria en una nota de prensa.

Además, la oferta contempla importes de hasta 50.000 euros y plazos de devolución de hasta ocho años. El importe mínimo para acceder a esta financiación es de 2.000 euros en contratación en oficina y de 1.000 euros a través de la banca digital.

Los clientes de Unicaja pueden formalizar estos préstamos de manera sencilla, tanto en la red de sucursales como a través de su Banca Digital, en un modelo "que combina la cercanía del gestor en oficina con la agilidad de la operativa online".

Con esta campaña, Unicaja "refuerza su apuesta por un modelo de banca de proximidad, centrado en acompañar al cliente en los distintos momentos de su vida financiera, con soluciones que buscan facilitar una planificación equilibrada y acorde a sus necesidades".

Esta iniciativa se enmarca en las líneas del Plan Estratégico 2025-2027, que prioriza la mejora de la experiencia de cliente mediante una propuesta omnicanal accesible y orientada al asesoramiento personalizado.