Unicaja lanza una promoción para clientes jóvenes con 90 euros en experiencias y tarjetas regalo de primeras marcas

Archivo - Unicaja refuerza su posicionamiento en el segmento joven con el relanzamiento de la Tarjeta Débito Joven - UNICAJA - Archivo

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha reforzado su apuesta por el público joven con una promoción dirigida a nuevos clientes jóvenes por la que podrán obtener 90 euros en créditos para canjear, durante tres meses, por experiencias y tarjetas regalo de primeras marcas.

Según ha detallado Unicaja en una nota, esta propuesta, limitada a los primeros 10.000 jóvenes de entre 18 y 27 años que cumplan los requisitos, se encuadra dentro del posicionamiento This is Uni y busca ofrecer "ventajas inmediatas y flexibles que se adapten a sus intereses reales como ocio, formación, bienestar, movilidad y consumo digital".

Para acceder a esta campaña, los requisitos son activar Bizum y solicitar el beneficio desde la Banca Digital, en el apartado Sorteos y Promociones, o a través de una oficina. De esta forma, los nuevos clientes recibirán 30 euros mensuales para canjear en www.viviralouni.com por experiencias como planes gastronómicos, actividades de ocio, bienestar o clases para desarrollar habilidades e idiomas.

También podrán canjearse por tarjetas regalo (con un valor de 10 euros por tarjeta), adquiridas a través de distribuidores autorizados, canjeables en Apple, Amazon, Cinesa, MediaMarkt, PlayStation, Adidas, Nike o Casa del Libro. Los clientes podrán disfrutar de estas experiencias hasta el 15 de octubre de 2026.

Además, la promoción se complementa con una ventaja adicional a los nuevos clientes que activen Bizum y lo utilicen en compras online hasta el 31 de diciembre: un 5% de devolución (cashback) de las compras realizadas, con un máximo de 120 euros brutos por cliente en seis meses. Además, los nuevos clientes jóvenes de Unicaja podrán acceder a descuentos y beneficios en más de 120 marcas a través del programa Euro 6000 Plus, además de ventajas exclusivas en IKEA, Leroy Merlin, MásMóvil y Octopus Energy.

A ello se suma la Tarjeta Débito Joven, sin comisiones de emisión ni mantenimiento, con devolución de las comisiones en compras presenciales en cualquier divisa, junto con tres retiradas gratuitas al mes en cajeros del extranjero, en los que Unicaja no cobra comisiones. Todo ello se integra en una app ágil y disponible 24/7, que permite gestionar Bizum, controlar gastos en tiempo real, administrar tarjetas y planificar el ahorro desde cualquier lugar.

Por último, bajo la denominación 'This is Uni', Unicaja consolida su oferta integral para acompañar a los jóvenes en sus primeras etapas financieras, desde su formación hasta el inicio de sus proyectos personales y profesionales. Así, la entidad ofrece productos de financiación para estudios, préstamos para proyectos personales y condiciones específicas para "facilitar el acceso de jóvenes a su primera vivienda".