Unicaja organiza varias actividades este fin de semana en Sierra Nevada y regala estancias de hotel y forfaits

Estación de esquí de Sierra Nevada - UNICAJA

GRANADA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unicaja, en el marco de su patrocinio oficial de la estación de esquí y montaña de Sierra Nevada (Granada), llevará a cabo desde este viernes, 13 de febrero, hasta el domingo 15, una campaña promocional, que incluye diversas actividades dirigidas a toda la familia y regalos como estancias de hotel y forfaits.

La entidad, con el objetivo de "seguir contribuyendo a la promoción de este espacio natural y destino turístico nacional de referencia", sorteó entre sus clientes dos noches de hotel, además de forfaits para esquiar en dicha estación. También continúa apoyando el desarrollo de actividades deportivas y de carácter familiar tanto en las pistas como en otros escenarios de Sierra Nevada, de acceso y participación abierta al público en general.

Además del reparto de merchandising oficial de Unicaja, durante estos tres días la entidad realizará sorteos mediante tarjetas 'rasca y gana', que serán repartidas por toda la estación. Igualmente, instalará un photocall, con una gran bola de nieve, para que los asistentes puedan inmortalizar sus recuerdos y llevarse una imagen única de esta experiencia. La entidad contará un año más, en la plaza de Andalucía, con un food truck propio, que servirá como punto de información y de entrega de regalos y donde se ofrecerá chocolate caliente a esquiadores y visitantes.

Ese apoyo de Unicaja a Sierra Nevada se materializa también en las dos nuevas tarjetas de débito que ofrece a sus clientes y que tienen como protagonista a este complejo invernal, en el marco de su compromiso con la personalización de servicios financieros y en línea con su modelo de banca cercana y con el fomento del deporte y sus valores.

En general, el respaldo a la estación de esquí, gestionada por la empresa pública Cetursa, responde al interés de Unicaja por reforzar el apoyo al tejido productivo y a los sectores impulsores del desarrollo económico y del empleo en sus zonas tradicionales de actuación, como es Granada y su provincia.

Este apoyo también se enmarca en el firme compromiso de la entidad con el fomento del deporte y sus valores, dando visibilidad a las diferentes disciplinas deportivas y potenciando el deporte desde la base. La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada es una de las más visitadas e importantes de España. Situada en un enclave privilegiado en el que coexisten las figuras de protección de Parque Natural y Parque Nacional, es una referencia en la gestión turística y en el desarrollo socioeconómico desde los postulados de sostenibilidad, protección y conservación de su entorno.

La actividad de la estación se mantiene durante todo el año, permaneciendo también abierta en los meses de verano a través de una oferta de ocio alternativa, que permite "generar empleo y riqueza más allá de la temporada de invierno", han detallado desde Unicaja en nota de prensa este miércoles.