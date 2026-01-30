Unicaja y Real Madrid lanzan una nueva tarjeta que integra el carnet Madridista Premium y la tarjeta de débito. - UNICAJA

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y Real Madrid han presentado la nueva Tarjeta Madridista Premium Unicaja, un producto que combina en un mismo soporte los beneficios de la suscripción Madridista Premium y las ventajas de una tarjeta de débito de la entidad. Con este lanzamiento, la entidad refuerza su oferta de productos vinculados al Real Madrid, del que Unicaja es banco oficial.

Según ha informado la entidad bancaria en una nota, la nueva Tarjeta Madridista Premium Unicaja está disponible para su contratación online a través de la web: https://realmadrid.unicajabanco.es/, así como en las oficinas de la entidad y a través de su Banca a Distancia. Esta tarjeta se contrata de forma gratuita y durante el primer año está exenta de comisiones.

Asimismo, ha explicado que las personas que contraten este nuevo producto pasarán a formar parte de la Comunidad Madridista y disfrutarán el primer año de forma gratuita de todas las ventajas como Madridista Premium.

Por su parte, los actuales miembros de esta modalidad Premium, recibirán un obsequio de bienvenida al realizar la contratación. En las anualidades siguientes, Unicaja asumirá la cuota del Carnet Madridista Premium si el cliente alcanza 35 puntos mediante compras con la tarjeta (un punto por cada cien euros).

El diseño de la nueva tarjeta de Unicaja reproduce el del carnet Madridista Premium e incorpora en el reverso los datos del titular y un código QR para identificarse en los recintos incluidos en la Comunidad Madridista.

Los usuarios podrán acceder a descuentos en entradas de baloncesto y fútbol femenino, en las tiendas oficiales del Club y en el Tour Bernabéu entre otras muchas ventajas. Como tarjeta de débito Mastercard, permite realizar compras online y en comercios físicos, así como retirar efectivo sin comisiones en cajeros. También puede integrarse en el móvil o en dispositivos wearables.

MÁS VENTAJAS PARA LOS MADRIDISTAS PREMIUM

Por otro lado, Unicaja ha detallado que, como parte de la modalidad Premium de la Comunidad Madridista, unido a los citados descuentos, los titulares de la Tarjeta Madridista Premium Unicaja también tendrán acceso a todo el contenido de RM Play, a la revista Hala Madrid en formato digital y a todos los boletines oficiales del Club, además de poder participar en concursos, preventas y sorteos exclusivos.

Además, por ser clientes de Unicaja, disfrutarán de ventajas adicionales, entre ellas, el acceso a la plataforma de sorteos de la entidad, en la que podrán conseguir entradas para los partidos que el Real Madrid dispute como local, tanto del primer equipo de fútbol, como del femenino y del equipo de baloncesto, así como visitas al Tour Bernabéu.

Asimismo, optarán, a lo largo de cada temporada, a ventajas y experiencias exclusivas como sorteos de camisetas, viajes, encuentros con leyendas del Club o torneos deportivos.