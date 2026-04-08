Unicaja reúne a casi 300 clientes de Banca Privada y Empresas para analizar los retos de la planificación patrimonial

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unicaja reunirá a cerca de 300 clientes de Banca Privada y de Empresas en cuatro jornadas informativas que se celebrarán en Oviedo, Málaga, León y Toledo durante abril y mayo. El objetivo de estos encuentros es analizar los principales retos de la planificación patrimonial y sucesoria, en un contexto marcado por los cambios demográficos, el aumento de la longevidad y la evolución de las estructuras familiares.

Las sesiones, que se desarrollarán bajo el lema 'El mañana empieza hoy. Patrimonio, familia y propósito', contarán con la participación de Allianz Global Investors, BlackRock y Candriam, gestoras internacionales de primer nivel, con las que la entidad financiera mantiene acuerdos estratégicos, y combinarán una visión experta de mercado con el asesoramiento especializado de Unicaja Banca Privada, orientado a dar respuesta a las necesidades específicas de cada cliente, tal como ha subrayado la entidad en una nota.

Las jornadas tendrán lugar en Oviedo, de la mano de Allianz GI; en Málaga, con la participación de BlackRock, al igual que en León, y en Toledo, con la presencia de Candriam. Esta iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico 2025-2027 de la entidad, y refuerza la propuesta de valor de Unicaja Banca Privada, basada en una gestión responsable, una arquitectura abierta de productos y un asesoramiento personalizado adaptado a los distintos perfiles patrimoniales y a los retos del entorno económico actual.

El director de Banca Privada, Banca Personal y Productos de Inversión de Unicaja, Ramón Senosiaín, ha señalado que "la planificación patrimonial y sucesoria se ha convertido en una prioridad para muchas familias ante el aumento de la longevidad y los cambios en las estructuras familiares". "Con estas jornadas queremos ofrecer a nuestros clientes herramientas y conocimiento para anticiparse a estos retos con una visión a largo plazo", ha afirmado.

Las sesiones se estructuran en dos bloques diferenciados: una primera parte, a cargo de las gestoras participantes, sobre el impacto de la evolución demográfica y la longevidad en la gestión patrimonial, y un segundo bloque centrado en la planificación sucesoria e impartido por especialistas de Unicaja Banca Privada.

A lo largo de una hora, los expertos abordarán cómo estas tendencias influyen en la toma de decisiones patrimoniales a largo plazo y en los nuevos desafíos que afrontan las familias a la hora de preservar y transmitir su patrimonio en un entorno económico y financiero cambiante.