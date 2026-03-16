Unicaja y Saeca renuevan su colaboración con condiciones "más ventajosas" para impulsar la financiación agraria

El presidente de SAECA, Pablo Pombo, y el director de Pymes, Negocios y Productos de Empresa de Unicaja, Santiago Casanova. - UNICAJA

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) han renovado su convenio de colaboración con el objetivo de "seguir apoyando al sector agrario y ganadero mediante condiciones más ventajosas en la financiación".

Según ha señalado la entidad bancaria en una nota de prensa, la renovación del acuerdo ha introducido mejoras significativas en el tipo de interés de los préstamos, lo que permitirá a los profesionales del sector acceder a financiación en condiciones más competitivas.

Además, se han ampliado los importes máximos financiables a agricultores y ganaderos, "ofreciendo mayor capacidad para acometer inversiones estratégicas y afrontar retos de modernización".

De esta manera, tal y como ha subrayado, este convenio "refuerza el compromiso de ambas entidades con el desarrollo sostenible del sector agroalimentario", facilitando, en las mejores condiciones, el acceso a recursos financieros que contribuyan a la innovación, el relevo generacional, la digitalización y la mejora de la competitividad.

El acuerdo ha sido suscrito por el director de Pymes, Negocios y Productos de Empresa de Unicaja, Santiago Casanova, y el presidente de Saeca, Pablo Pombo, en un acto que también ha contado con la presencia del director de esta última entidad, Jaime Haddad, y su subdirector, Antonio Frías, y, por parte del banco, del director de Pymes y Agro, Francisco Vilches.

El director de Pymes, Negocios y Productos de Empresa de Unicaja ha destacado "la importante colaboración" con Saeca y ha indicado que el objetivo de la entidad financiera es "acompañar a los profesionales del campo, financiando sus proyectos de inversión y modernización, y facilitándoles liquidez para afrontar sus campañas con seguridad".

"Nuestro compromiso con el sector agrario y el medio rural es firme y, por ello, ponemos a disposición de agricultores autónomos, pymes y entidades asociativas soluciones de financiación ágiles y adaptadas a su realidad", ha manifestado Casanova, haciendo hincapié en que "queremos seguir siendo su aliado financiero", ha señalado el comunicado.

Por su parte, el presidente de Saeca ha resaltado "la importancia que para el sector tiene la colaboración público-privada" y ha declarado que, "con esta renovación, reafirmamos nuestro compromiso de facilitar el acceso a la financiación en las mejores condiciones a agricultores y ganaderos, ofreciendo soluciones que se adaptan a sus necesidades actuales e impulsando proyectos que fortalecen el tejido agrario y garantizan su futuro".

En esta línea, el apoyo al campo por parte de Unicaja se traduce tanto en acciones directas como en la colaboración con organismos públicos.

Precisamente, la entidad también prevé adherirse a las líneas para facilitar el acceso a financiación especial destinadas a los sectores agrario, pesquero, acuícola y agroalimentario afectados por el tren de borrascas en Andalucía y Extremadura y que serán convocadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.