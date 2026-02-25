La Universidad de Córdoba forma a su personal de seguridad sobre cómo actuar frente al acoso sexual

Acto de inauguración del curso dirigido al personal de seguridad de la Universidad de Córdoba sobre normativas y protocolos de igualdad y el procedimiento de actuación frente al acoso sexual. - UCO

CÓRDOBA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha inaugurado este miércoles el curso 'Espacios seguros en la Universidad de Córdoba: actuación y coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad', una acción dirigida a su personal de seguridad y auxiliares de información, que busca mejorar su formación en materia de igualdad, y mediante la que, entre otros contenidos, se impartirán nociones sobre normativas y protocolos de igualdad o el procedimiento de actuación frente al acoso sexual.

Según ha informado la UCO en una nota, se trata de la primera de las actividades que conforman el programa de actividades en torno al 8M en la Universidad de Córdoba, que este año se celebra bajo el lema 'Igualdad que forma, derechos que transforman', según ha explicado la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UCO, Sara Pinzi.

La iniciativa, que ofrecerá a lo largo de este miécoles una formación presencial de tres horas en una sesión matutina y en otra vespertina, ha sido inaugurada por la vicerrectora, acompañada por la jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, María Teresa Varón, y el director del Departamento de Seguridad de la institución universitaria, Santiago Agredano.

Cerca de medio centenar de trabajadores y trabajadoras asistirán a la acción formativa, en la que, entre otros contenidos, se impartirán nociones básicas en materia de igualdad y se dará a conocer la regulación legal ante situaciones de acoso y violencia machista.

Además, las personas inscritas tendrán la oportunidad de conocer estrategias para la detección y prevención de casos de acoso sexual y por razón de sexo, y podrán conocer el procedimiento de actuación incluido en el Protocolo de la Universidad de Córdoba para la prevención y protección frente al acoso sexual, por razón de sexo y por orientación sexual o identidad de género.

Es un manual actualizado en 2024 y con el que se busca establecer mecanismos eficaces que permitan prevenir, identificar, y erradicar estas conductas e investigar y resolver de forma ágil y eficaz las solicitudes de intervención que puedan presentarse.

En concreto, el curso, organizado por la Unidad de Igualdad de la institución académica, es impartido por el inspector jefe y jefe de la UFAM de la Comisaría Provincial de Córdoba, Jorge Barrio Barredo; la jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación de Gobierno, María Teresa Varón; la psicóloga del Equipo de Mujer y Menor (Emume) de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba, Araceli Montes, y la profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Córdoba Cristina Ruiz López.