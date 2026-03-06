La Universidad de Córdoba y la Fundación Kutxabank refuerzan su colaboración para seguir promoviendo el talento

Manuel Torralbo y Leopoldo Izquierdo se dan la mano durante la firma del convenio. - UCO

CÓRDOBA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) y la Fundación Kutxabank han formalizado la firma de un convenio marco para fomentar espacios de colaboración en materia de promoción del talento, lo cual representa un hito significativo en la relación de la UCO con Kutxabank ya que, además de recoger el resultado de una larga trayectoria de colaboración, refuerza las bases para fomentar y dinamizar espacios de trabajo conjunto en materia de captación y retención del talento.

Según informa la UCO en una nota, el convenio, además, facilitará a la Universidad de Córdoba la posibilidad de mejorar su política de becas para sus estudiantes y potenciar sus estrategias de empleabilidad.

El acuerdo ha sido firmado este viernes por el rector de la UCO, Manuel Torralbo, y por el director de la Fundación Kutxabank, Leopoldo Izquierdo, destacando el primero que este convenio marco supone un paso adelante en la estrategia de la Universidad de Córdoba de "fortalecer alianzas con entidades comprometidas con el desarrollo social y económico de nuestro entorno".

Torralbo ha resaltado "la consolidación de una relación institucional basada en la confianza y la colaboración sostenida en el tiempo, que abre la puerta a proyectos conjuntos alineados con los objetivos estratégicos de nuestra universidad y con las necesidades de la sociedad".

Por su parte, el director de la Fundación Kutxabank, Leopoldo Izquierdo, ha explicado que "el acuerdo estrecha la relación con la Universidad de Córdoba y refuerza una alianza basada en el compromiso, para crear espacios e iniciativas que promuevan la formación y educación de nuestros jóvenes y la promoción del talento y la empleabilidad como pilares de la competitividad y prosperidad de nuestras empresas y la sociedad".

El acuerdo consolida un "marco estable de colaboración que generará sinergias para explorar nuevas oportunidades de trabajo conjunto", de modo que, "este nuevo impulso a la relación institucional abre la puerta a futuras actuaciones para profundizar en la generación y transferencia de conocimiento, el fomento del talento y la proyección social de la actividad universitaria". De este modo, ambas entidades reafirman su voluntad de avanzar de la mano en proyectos de interés común, fortaleciendo una colaboración sostenida en el tiempo.