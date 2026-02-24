La Universidad de Córdoba presenta un libro sobre desafíos fiscales del turismo y aplicación de tasas turísticas

(De Izda. A Dcha.) Jose Albert, Eduardo Lucena, María Ángeles Recio Y Ricardo Hernández, Durante La Presentación De La Obra. - UCO

CÓRDOBA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El salón de Columnas del edificio Pedro López de Alba de la Universidad de Córdoba (UCO) ha acogido este martes la presentación de del libro 'Retos actuales de la fiscalidad del turismo. Los denominados impuestos sobre estancias turísticas', una publicación que aborda los desafíos fiscales de esta actividad económica y analiza la aplicación de las denominadas tasas turísticas.

Tal y como ha informado la institución universitaria en una nota, se trata de una obra impulsada por la Cátedra de Turismo Patrimonial y Cultural de la UCO, un análisis detallado que busca soluciones jurídicas adecuadas en el ámbito de las nuevas plataformas turísticas y otros modelos de negocio emergentes, evalúa la forma jurídica y la compatibilidad con normativas vigentes de las tasas turísticas y ofrece un estudio comparado de los mecanismos de financiación turística en Europa, proporcionando herramientas valiosas para su implementación en el sistema jurídico español.

Dirigida por las profesoras Esther Bueno y María Ángeles Recio --ambas adscritas al área de Derecho Financiero y Tributario de la UCO--, la obra, a lo largo de sus 370 páginas, explora soluciones fiscales para los desafíos del turismo moderno, analiza los gravámenes sobre estancias turísticas en regiones sin ellos, y estudia la compatibilidad con normativas legales y europeas.

La obra cuenta con la participación de distintos autores como Francisco Adame, Roberta Alfano, Estela Ferreiro, Yolanda García, María Ángeles Guervós, María Teresa Mories, Jesús Ramos, María Ángeles Recio, Rafael Sanz, Luis Toribio o Lucía Urbano.

El acto de presentación del libro ha contado con la presencia del decano de la facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, José J. Albert; el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Córdoba, Eduardo Lucena; el director de la Cátedra de Turismo Patrimonial y Cultural, Ricardo Hernández, y la codirectora del libro, María Ángeles Recio.

Durante su intervención, Recio ha destacado que "la obra no pretende ofrecer respuestas cerradas sino abrir un espacio de reflexión rigurosa y técnicamente fundamentada", ya que el objetivo "es contribuir al diseño de un sistema tributario que permita sostener financieramente la actividad turística sin erosionar la competitividad del sector, que proteja el medio ambiente y el patrimonio cultural, y que respete escrupulosamente los principios constitucionales".

En este sentido, ha añadido que "hoy el turismo no son solo hoteles y agencias de viaje, es economía de plataformas, viviendas de uso turístico, intermediación digital, movilidad internacional instantánea y también tensiones en el mercado de la vivienda". Por lo tanto, "los instrumentos fiscales deben repensarse si queremos que sigan siendo eficaces, justos y constitucionales".

Por su parte, Albert, quien ha subrayado la importancia de este tipo de monografías en la transferencia del conocimiento, ha puesto de relieve que "en los capítulos que componen la obra se analizan propuestas y experiencias reales que pueden marcar el camino de futuros desarrollos normativos".

En esta misma línea, el director de la Cátedra de Turismo Patrimonial ha recalcado que "el turismo patrimonial no puede entenderse únicamente como actividad económica, sino como un instrumento que debe reforzar la conservación, la gobernanza y la calidad de vida de los territorios". Por ello, ha añadido, "el texto que hoy presentamos no es una cuestión accesoria, es una cuestión estructural y una una contribución al debate público en un momento en el que los destinos patrimoniales necesitan instrumentos innovadores de financiación".

Se trata de una obra colectiva que cuenta con la participación de profesorado de las universidades de Sevilla, Pablo de Olavide, Granada, Salamanca, UNED, Barcelona y Federico II de Napoles (Italia), y que pretende dar respuesta a algunos de los principales retos que plantea actualmente el sector turístico, tanto como profesional como el sector público, en el ámbito tributario.

En este sentido, durante la presentación se ha recordado que la fiscalidad turística "no es solo recaudación, sino que también es política ambiental, política demográfica, y en muchos casos política de vivienda", y que "los tributos turísticos pueden financiar infraestructuras, preservar recursos naturales, mitigar la estacionalidad y mejorar la calidad de vida de los residentes.