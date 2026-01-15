Universidad de Córdoba rechaza "cualquier forma de violencia sexual" tras la detención del estudiante del colegio mayor

Archivo - Vista general del Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción. - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA - Archivo

La Universidad de Córdoba (UCO) ha reiterado este jueves su "rechazo absoluto a cualquier forma de violencia sexual" y ha reafirmado su "compromiso firme con la igualdad, la seguridad y la convivencia en el ámbito universitario", tras detener la Policía Nacional el domingo a un estudiante residente en el Colegio Mayor La Asunción de la capital, dependiente de la UCO, como presunto autor de un delito de agresión sexual contra una compañera en una habitación del centro.

En un comunicado, la institución universitaria ha aclarado que "la persona denunciada ya no ostenta la condición de colegial", a lo que ha agregado que "desde el primer momento la Universidad ha activado los recursos de atención, apoyo y acompañamiento a la persona denunciante y está colaborando plenamente con las autoridades competentes".

Asimismo, la Universidad está "dando cumplimiento al auto judicial" y ha iniciado "las actuaciones internas que corresponden en este tipo de situaciones". De acuerdo con lo establecido en el Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo de la Universidad de Córdoba, "cuando los hechos son objeto de actuaciones judiciales, la Universidad adecua sus procedimientos internos para actuar en coordinación con la autoridad competente, con el fin de no interferir en el proceso y garantizar el respeto a las garantías legales".

Al respecto, han apuntado que "esta coordinación no impide el mantenimiento de las medidas de apoyo, acompañamiento y aquellas otras actuaciones internas que resulten procedentes dentro del ámbito de competencia de la Universidad". Por respeto a la víctima y para no interferir en el proceso en curso, la UCO no facilitará más detalles sobre este asunto y ha apelado a "la responsabilidad de los medios de comunicación en el tratamiento de esta información".

En este sentido, según han confirmado fuentes de la investigación, el suceso ha ocurrido el domingo 11 de enero, cuando la joven presentó la denuncia ante la Policía Nacional, de modo que el joven fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial.

Las diligencias fueron asumidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, que derivó el caso a la Sección de Violencia sobre la Mujer. El presunto agresor ha quedado en libertad con cargos y con una orden de alejamiento, tras lo cual ha decidido volver a su ciudad natal. La asesoría jurídica de la UCO ha iniciado los procedimientos internos pertinentes.