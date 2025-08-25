La Universidad de Granada organiza un congreso mundial sobre migración con ONGs, académicos e instituciones

La Universidad de Granada acoge entre el 2 y el 5 de septiembre el congreso FOM@Play: Migration, identity and transnational discourses, en el que ONGs, académicos e instituciones de los cinco continentes hablarán sobre migración y libertad de movimiento. - WEB DE FOM@PLAY

Del 2 al 5 de septiembre se celebra FOM@Play: Migration, identity and transnational discourses

La Universidad de Granada (UGR) acoge entre el 2 y el 5 de septiembre el congreso FOM@Play: Migration, identity and transnational discourses, en el que ONGs, académicos e instituciones de los cinco continentes hablarán sobre migración y libertad de movimiento desde ángulos complementarios.

Según señalan desde la institución académica en un comunicado, este evento nace en el marco del proyecto Erasmus + 2022-1-ES01-KA220-HED-000086521, liderado por la Universidad de Murcia, en el que participa, entre otros, un consorcio formado por las universidades de Zaragoza, Perpignan, Napoli L'Orientale, Parthenope y Granada.

En tiempos de crisis como los que las sociedades afrontan en el momento actual, la mirada crítica y empática aportada por este equipo de investigadores acerca al público un centenar de narrativas de hombres y mujeres que han migrado hasta la Unión Europea desde diversos países de origen.

Sus historias de frustración y también esperanza permiten comprender las miles de experiencias migratorias que hoy mismo están dándose en todos los rincones del mundo, y sirven para crear conciencia de quién es el otro y de cómo se puede afrontar la lucha contra la exclusión desde la misma escuela.

Durante estos días, está prevista la participación en el congreso de expertos en seguridad del Ministerio del Interior; de educación, de la Universidad Pablo Olavide y de la Universidad de Cambridge; de análisis del discurso con académicos de universidades como la de Lancaster, la UNED o la Metropolitana de Manchester, así como de las de Turín, Salamanca y Alcalá.

Además, se prevé que investigadores como Alejandro Moreo (Consejo Nacional de Investigación de Italia) cuenten de primera mano qué ha significado emigrar para ellos, y el polifacético artista español de ascendencia irlandesa, Alex O'Dogherty, participará con su documental 'De todos lados un poco'.

Según señalan desde la UGR, también está previsto que la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se una a este congreso sobre migración.