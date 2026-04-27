La Universidad de Granada reclamará antes de díez días el título de Ingeniería de Tecnología Industrial y Materiales

Archivo - La vicerrectora de Calidad, Innovación Docente y Estudios de Grado de la UGR, Ana María Rivas - UGR - Archivo

GRANADA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) está trabajando para justificar que ha solventado los aspectos a modificar para la implantación del título de graduado en Ingeniería de Tecnología Industrial y de Materiales toda vez que la institución académica ha recibido la resolución con fecha de 23 de abril de 2026 en el que Consejo de Universidades declaraba verificado en sentido negativo la puesta en marcha de dicho título.

"La Universidad de Granada interpondrá una reclamación ante el Consejo de Universidades en el plazo establecido para ello, que es de diez días hábiles", ha señalado este lunes en un audio distribuido entre los medios la vicerrectora de Calidad, Innovación Docente y Estudios de Grado de la UGR, Ana María Rivas.

"Actualmente, ya estamos colaborando con los responsables del centro y con la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) para justificar que los aspectos a modificar identificados en el informe provisional habían sido solventados", ha expresado Rivas. "También estamos trabajando para aclarar aquellas cuestiones que la Comisión indica en su informe definitivo", ha añadido.

Rivas ha indicado que la Universidad de Granada está comprometida "con ofrecer títulos oficiales de mayor calidad y que respondan a las necesidades sociales"; y ha dicho que más es así es en este caso, "para que Granada y Andalucía aprovechen el impulso de una infraestructura internacional como el Ifmif-Dones".