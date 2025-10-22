La Universidad de Granada trabaja con Subdelegación para garantizar la "normalidad académica" ante el acto de Quiles

GRANADA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado, ha apuntado que la institución académica granadina trabaja con la Subdelegación del Gobierno en el marco de su responsabilidad para garantizar la "seguridad" de personas y bienes de la Facultad de Derecho y garantizar la "normalidad académica" ante el acto anunciado por el periodista y activista Vito Quiles para la tarde de este miércoles, que se espera en la plaza que da acceso a este centro universitario, en el casco histórico de la capital granadina.

A preguntas de los periodistas sobre este asunto este miércoles, Mercado se ha remitido en primer lugar al comunicado emitido el pasado lunes por la UGR, que señalaba no tener constancia o autorización para el acto de la gira 'España combativa' de Vito Quiles en el campus granadino. El rector ha indicado que, por los "precedentes de esas convocatorias por parte de esta persona", como la producida en este mismo tour en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) la semana pasada, se puso en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno en Granada, tras tener constancia del mismo por redes sociales, y sin que se haya cursado ninguna petición para "su desarrollo en ninguna estancia universitaria".

En este contexto, la Policía Nacional ha articulado un dispositivo de refuerzo de la seguridad con agentes de sus unidades de Intervención Policial y de Prevención y Reacción en prevención en la Plaza de la Universidad, a las puertas de la Facultad de Derecho de la UGR, donde ha sido anunciado el acto, que ha conllevado la convocatoria de una concentración de protesta por sindicatos y organizaciones sociales y estudiantiles.

Dicha concentracón está convocada a las 17,00 horas, según han informado los convocantes a los medios, por Asamblea de Estudiantes Permanente, Abrir Brecha, Asamblea Antiespecista Granada, Coordinación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía, Frente de Estudiantes, Izquierda Anticapitalista Revolucionaria, Nación Andaluza, Partido Comunista de los Pueblos de Andalucía, Sindicato Andaluz de Trabajadores y Sindicato de Estudiantes.

La Subdelegación del Gobierno en Granada ha indicado por su parte a Europa Press que le ha sido comunicada esta concentración en protesta por el acto anunciado por Quiles, la cual se llevará a cabo en la Plaza de la Encarnación, separada por una calle de la de la Universidad, en la que se ubica la Facultad de Derecho, pero no la convocatoria del activista, que ha difundido el lugar y la hora a través de sus redes sociales y las de la iniciativa 'España combativa', el tour con el que ya recaló en la UAB y con el que tiene previsto trasladarse este jueves y este viernes a las universidades Pablo de Olavide, en Sevilla, y de Málaga.

Mercado, en sus declaraciones a los periodistas, en un acto que ha compartido con el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, para la presentación de la futura Residencia Universitaria Pública Provincial, ha señalado que para el acto anunciado por Quiles a las 18,00 horas no se formalizó petición en los cauces para la "cesión de espacios a entidades o asociaciones que no sean universitarias" por lo que "no ha tenido la autorización porque no se ha pedido por ningún canal oficial".