La Universidad de Jaén acoge el II Congreso Internacional Hispano-Egipcio de Turismo, Hostelería y Patrimonio

Inauguración del II Congreso Internacional Hispano-Egipcio de Turismo, Hostelería y Patrimonio. - UJA

JAÉN 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) se convierte estos miércoles y jueves en "puente de conocimiento entre las dos orillas del Mediterráneo" con la celebración del II Congreso Internacional Hispano-Egipcio de Turismo, Hostelería y Patrimonio (ISECT II).

Se trata de un foro organizado por el Sinai Higher Institute for Tourism and Hotels y la Universidad Complutense de Madrid, con la colaboración de Embajada de España en Egipto, el Instituto Cervantes de El Cairo y Caja Rural de Jaén.

"Egipto y España somos potencias mundiales en patrimonio, pero también guardianes de una herencia que debemos legar, de forma responsable, a las futuras generaciones; ambos países somos referentes mundiales en la transformación de la historia y del patrimonio en un motor económico. Y este congreso busca que ese conocimiento, que ese saber hacer, sea bidireccional", ha afirmado el rector de la UJA, Nicolás Ruiz.

Así lo ha indicado en la inauguración del congreso, que también ha contado con presidente de su comité organizador, el profesor José Luis Durán; el representante del Instituto Cervantes en El Cairo, Miguel Grajales; el rector del Sinai Higher Institute for Tourism and Hotels, Mostafa Alzaghl, y el embajador de España en Egipto, Sergio Román Carranza.

Ruiz ha apuntado que el conocimiento debe ser una calle de doble sentido, "donde la experiencia de Egipto en la gestión de su colosal patrimonio milenario" se nutra de la innovación tecnológica de España y la UJA "y viceversa", según ha informado la institución jiennense.

"No se trata solo de exportar modelos, sino de crear una simbiosis real, donde, por ejemplo, los avances en ciberseguridad patrimonial o las nuevas estrategias de oleoturismo que desarrollamos aquí, en Jaén, sirvan de inspiración en Egipto, al tiempo que nosotros nos enriquecemos con su reputada gestión de grandes destinos", ha declarado.

Respecto al programa, analiza problemas y oportunidades actuales con una mirada puesta en el futuro. En primer lugar, la vanguardia tecnológica y la seguridad, con debates sobre la ciberseguridad como nueva barrera para la protección del patrimonio y la inteligencia artificial como instrumento tecnológico para reconfigurar la eficiencia y sostenibilidad de las empresas turísticas.

Un segundo aspecto de interés es la sostenibilidad y el desarrollo comunitario, poniendo el foco en la gestión de destinos sostenibles y en fórmulas para mitigar el overtourism (saturación de destinos) mediante el emprendimiento ecoturístico.

Y un tercer ámbito también relevante son las experiencias, que cada vez cobran más importancia, puesto que el patrimonio va mucho más allá de monumentos y paisajes: es también sabor y sensación. Por todo ello, este congreso se configura como una excelente plataforma para abordar los desafíos globales actuales, desde la digitalización y el 'big data' aplicados al turismo hasta la sostenibilidad y la gestión de destinos frente al cambio climático.

"La Universidad de Jaén tiene entre sus líneas prioritarias el conocimiento y la defensa de nuestro legado histórico. No entendemos el patrimonio y el turismo sin la innovación. Por ello, me complace ver en el programa sesiones dedicadas a la IA, la robótica en la hostelería y las nuevas narrativas en la didáctica del patrimonio", ha concluido Ruiz.