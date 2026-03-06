La Universidad de Jaén alza la voz "por la igualdad real y efectiva"

Acto de la Universidad de Jaén con motivo del Día Internacional de la Mujer. - UJA

JAÉN 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha celebrado este viernes el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, una cita que ha servido para alzar la voz "por la igualdad real y efectiva".

"La UJA alza su voz con determinación por convencimiento, porque somos, ante todo, un motor de cambio social y un agente activo en la defensa de los derechos humanos", ha afirmado el rector, Nicolás Ruiz, en este acto, que ha incluido la lectura del manifiesto de CRUE Universidades Españolas y una performance poética.

Ruiz ha señalado que 8M es "un día de reflexión profunda sobre los logros alcanzados" y, sobre todo, de reafirmación de un "compromiso inquebrantable con la igualdad real y efectiva". "Aunque existen voces disonantes y negacionistas, las desigualdades continúan existiendo, en forma de brechas de género que aún no hemos logrado cerrar y en forma de barreras legales y sociales que siguen perjudicando a las mujeres", ha destacado.

Ha explicado que en la UJA, el IV Plan de Igualdad y el I Plan de Diversidades, un plan pionero y el primero de sus características en Andalucía, se constituyen como hoja de ruta hasta 2029 "para construir entornos más justos, donde la diversidad sea un valor esencial". "La igualdad no es una tarea de un solo día, es una labor diaria y colectiva. En esta universidad seguiremos trabajando sin descanso", ha asegurado el rector.

Por su parte, la vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social, Pilar Fernández, ha subrayado que el 8 de marzo es una jornada para reflexionar en profundidad sobre los logros alcanzados, pero sobre todo "para mirar hacia adelante buscando esos nuevos retos": "conseguir que no se den pasos atrás ante los avances que tanto trabajo ha costado".

Bajo el lema 'Justicia y acción para promover la igualdad de derechos de las mujeres y niñas', establecido por las Naciones Unidas para este año 2026, la Universidad de Jaén conmemora esta efeméride con un amplio programa de actividades formativas que se desarrollarán hasta el 19 de marzo.

"Este lema nos recuerda que la igualdad no es un objetivo abstracto ni un logro consolidado. Es una tarea permanente que exige garantías jurídicas, voluntad política y acción institucional sostenida", ha declarado Fernández.