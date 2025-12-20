La Universidad de Jaén amplía 50 años la cesión a la Consejería de Justicia de los antiguos edificios de Peritos

Archivo - Jaén.- La UJA licita una residencia de estudiantes en uno de los antiguos edificios de Peritos en Linares - UJA - Archivo

JAÉN 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Social de la Universidad de Jaén (UJA) ha aprobado, con el informe favorable del Consejo de Gobierno, ampliar hasta los 50 años la cesión del uso a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de parte de uno de los edificios de la antigua Escuela de Peritos de Linares para unificar en ese inmueble todas las sedes judiciales que dan servicio a la comarca.

Tal y como ha emitido la institución académica en una nota de prensa, el Rector de la UJA, Nicolás Ruiz, ha detallado al respecto que "fiel a su compromiso con el progreso de Linares y los municipios cercanos, ha decidido atender la petición realizada por la Consejería de Justicia", al tiempo que ha asegurado que piensan que el proyecto "tiene un interés estratégico para la ciudad y la comarca, porque va a mejorar, de forma significativa, la prestación del servicio público de Justicia que se ofrece a la ciudadanía".

En este sentido, el máximo responsable de la UJA ha resaltado que, en todo momento, la institución universitaria ha realizado todas las gestiones necesarias "en tiempo y forma para cumplir con ese compromiso", y ha agregado que quiere "que la sociedad jiennense conozca que, si ha habido algún error o malentendido en la negociación, tal y como aseguró el consejero en su visita a Jaén el pasado 9 de noviembre, no es achacable, en absoluto, a la UJA. Y lo mismo se puede decir del retraso que acumula este proyecto".

Asimismo, Ruiz ha querido exponer la cronología de los hechos para dejar claro que las complicaciones y demoras del proceso no son atribuibles a la institución que dirige. El Rector ha precisado que este proyecto comenzó a fraguarse, a principios de septiembre de 2023, cuando el consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, propició una reunión de trabajo con el consejero de Justicia, José Antonio Nieto.

Según ha afirmado el rector, "se nos propone unificar en uno de los edificios de la antigua Escuela de Peritos de Linares todas las dependencias judiciales de la ciudad". Al hilo, ha concretado que en ese primer encuentro, ya mostró su "voluntad inequívoca" de avanzar en el proyecto, pues nos parecía de interés para la UJA, pero, sobre todo, para la ciudad de Linares y la comarca".

Ruiz ha enfatizado en que su programa electoral incluía la puesta en servicio de los dos edificios, antiguamente ocupados por la Escuela Politécnica Superior de Linares. En concreto, ha apostillado que se tratan de dos inmuebles que están en buen estado de conservación, cuentan con una "gran superficie útil de más de 15.000 metros y una localización ideal, en el centro de la ciudad".

En relación, ha remarcado que "en uno de ellos, vamos a construir una residencia de estudiantes, que ya está en fase de licitación; y en el otro inmueble, desde el primer minuto, vimos oportuno atender a la petición de la Consejería de Justicia".

Así, y según el relato cronológico ofrecido por Nicolás Ruiz, el 26 de enero de 2024 se firmó un protocolo general de actuación con la Consejería de Justicia y Función Pública, en el que se plasmaba nuestro compromiso de ceder el uso de buena parte del edificio A; en concreto, de 5.200 metros cuadrados de los algo más de 7.300 que tiene el edificio. Además, ha explicado que "en apenas cuatro meses, cerramos ese primer acuerdo, que fue celebrado por todas las partes".

El rector ha sostenido que, a partir de ese momento, los servicios técnicos y jurídicos de la UJA comenzaron el procedimiento para la firma de un convenio específico que diera cobertura jurídica a lo recogido en el protocolo. Al hilo, ha asegurado que "no es un trámite fácil, porque requiere una doble validación por parte del consejo de Gobierno y, también, del Consejo Social".

Así, a finales de abril de 2024, la UJA remitió a la Consejería de Justicia un primer borrador de acuerdo, previo al convenio, que fijaba la cesión del uso en un plazo de 30 años prorrogables. El 10 de junio, la Consejería de Justicia remitió una serie de propuestas de corrección y matizaciones, que fueron incorporadas al documento de acuerdo. Al respecto, ha estimado que "eran cuestiones que nos parecían razonables y, por ello, las aceptamos. Nada se nos dijo entonces sobre el periodo de 30 años prorrogables de cesión. Así que continuamos con los trámites oportunos". Con el documento de acuerdo ya consensuado, la UJA obtuvo la doble aprobación de su Consejo de Gobierno y Consejo Social el 27 de septiembre de 2024.

Ruiz ha especificado que, a partir de ahí, correspondía a la Consejería de Justicia pronunciarse para aceptar la cesión y firmar el correspondiente convenio específico. "Durante más de un año, no hubo respuesta alguna", ha aclarado el Rector, para añadir que "el pasado 10 de octubre nos llegó un escrito en el que, de forma sorpresiva y sorprendente, se nos hacía saber que la cesión tendría que hacerse sin límite temporal alguno, algo con lo que, lógicamente, no estábamos de acuerdo, porque, a efectos prácticos, suponía la pérdida del patrimonio de la UJA". En concreto, ha afirmado que de haberse planteado la demanda de una cesión sin límite temporal en el momento inicial del proceso, no se habría firmado el protocolo general de actuación de 26 de enero de 2024, "evitando así generar falsas expectativas al Partido Judicial y a la ciudadanía de Linares".

Además, el Rector ha hecho referencia a que no conoce los motivos por los que la Consejería de Justicia tardó más de un año en responder, y ha afirmado que "no entendemos que, durante todo el periodo que acabo de enumerar, nadie en la Consejería pusiera objeción alguna al plazo de 30 años, prorrogables a otros 30, que habíamos propuesto".

En este sentido, la UJA envió un escrito, a principios del pasado mes de noviembre, por el que la institución rechazaba ceder el uso del edificio "sin límite temporal alguno a la Consejería de Justicia", y ha precisado que, "de hecho, empezamos a trabajar para darle otro uso al edificio, distinto al previsto y deseado, desde el primer momento, de albergar los juzgados de Linares.

Por su parte, ha explicado que la Consejería de Justicia envió un escrito el 24 de noviembre, en el que manifestaba su intención de aceptar una cesión con límite temporal, en este caso, de 50 años, al tiempo que ha concretado que "no teníamos problema en ese sentido y volvimos a activar todo el trámite para someter el nuevo acuerdo a la aprobación del Consejo de Gobierno y al Consejo Social, algo que ha ocurrido apenas un mes después del cambio de postura de la Consejería. "Eso demuestra nuestro compromiso con el proyecto y, sobre todo, con la ciudad de Linares y su comarca".

En esta línea, el Rector ha urgido al consejero de Justicia para firmar "en el más breve plazo de tiempo" el convenio que habilite a la Consejería de Justicia a comenzar las obras de la sede unificada del Partido Judicial de Linares y que este proyecto no acumule más demoras.