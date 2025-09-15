La Universidad de Jaén celebra la VI Quincena de la Movilidad y la Sostenibilidad con diversas actividades

JAÉN 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén celebra desde este lunes y hasta el próximo 27 de septiembre su VI Quincena de la Movilidad y la Sostenibilidad con actividades informativas y de sensibilización.

El vicerrectorado de Universidad Sostenible y Saludable impulsa esta programación, que se ha presentado en un acto con el vicerrector del área, Juan de Dios Carazo; el gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén, Sergio López, la diputada de Medio ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda, la concejala de Transportes de Jaén, María del Carmen Angulo, y el director de Secretariado de Sostenibilidad de la UJA, Luis Nieto.

En concreto, del 15 al 22 de septiembre se celebra la Semana de la Movilidad, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, cuyo lema es 'Mobility for every one'. Por ello, se han organizado diferentes actividades que pretenden incentivar la movilidad sostenible hacia y desde los campus universitarios y, en general, en toda la provincia de Jaén.

Por otro lado, entre los días 22 y 27 se celebrará la Semana de la Sostenibilidad, para la que se han preparado diferentes actos para cada día con el fin de sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre la importancia que tiene la actividad diaria en la implementación de los ODS.

"Son temas en los que perseveramos y en los que creemos que se pueden hacer muchas cosas. Cada año vamos mejorando el programa de actividades, incidiendo en más cosas y con bastantes novedades", ha explicado el vicerrector.

En este sentido, ha apuntado, por ejemplo, que cada vez son más el número de kilómetros que se hacen con las bicicletas eléctricas, a través de los programas 'Hack the City' o 'Tu bici en la UJA'.

Este año también se pondrá en marcha un programa de movilidad sostenible a través de una aplicación de móvil, "de tal forma que todos los miembros de la comunidad universitaria van a poder registrar sus desplazamientos desde los campus y hacia los campus en medios sostenibles".

EJEMPLO

De su lado, Uceda ha indicado que esta programación "vuelve a situar a la Universidad de Jaén como un ejemplo también para la movilidad sostenible". "Nos parece interesante la celebración de esta semana de la movilidad y para eso tenemos que contar no solamente con la Universidad, sino con todas las administraciones, en ese diseño de ciudad que queremos para las personas", ha dicho, no sin felicitar a la UJA por esta programación.

La concejala de Transportes ha destacado, por su parte, el aumento hasta casi los cinco millones de usuarios registrados en el transporte urbano de la capital. También ha aludido a las actividades y acciones puesta en marcha desde el Ayuntamiento con motivo de esta efeméride y ha anunciado que, en el marco de 'Hack the city', se cambiará la ubicación de las bicicletas a los espacios solicitados, el Parque de Bomberos y la Policía Local.

Por último, el gerente del Consorcio ha indicado que "la movilidad no puede dejar al margen a nadie", destacando la apuesta del Gobierno andaluz "clara" por la movilidad, poniendo como ejemplo el refuerzo de los servicios de transporte al campus.

Precisamente, López y Angulo han estado también este lunes en un punto de información instalado en el Campus de las Lagunillas para dar a conocer al alumnado los servicios y bonificaciones al transporte que existen para estudiantes y jóvenes, tanto en el ámbito urbano como en lo que se refiere a la movilidad interurbana.

El delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Miguel Contreras, también ha acudido a este estand enmarcado en la Semana Europea de la Movilidad y que también llegará al campus de Linares.

RETO

Junto a este punto, en el contexto de la Semana Europea de la Movilidad, se lanza el reto 'Bienvenidos a la UJA', a través de la applicación de Ciclogreen. Está diseñado especialmente para motivar a los miembros de la comunidad universitaria a integrar la movilidad sostenible en su día a día e incentivar la movilidad sostenible a los campus, a través del registro de los desplazamientos en esta plataforma online gamificada que premia los mismos a través de un innovador sistema de puntos, retos y recompensas.

Además, se ha abierto el plazo para solicitar en préstamo una bicicleta eléctrica para tus desplazamientos, en el marco del programa 'Hack the city' y 'Tu bici en la UJA'. El préstamo es trimestral y se adjudica mediante sorteo entre los solicitantes.

Asimismo, el Vicerrectorado de Universidad Sostenible y Saludable invita a cumplimentar la encuesta sobre movilidad con el fin de conocer cómo se realizan los desplazamientos a los campus y poder adoptar medidas que ayuden a mejorar la movilidad sostenible hacia ellos. Junto a ello, en el punto de información habilitado en la entrada al Campus Las Lagunillas, se puede obtener información por parte del Aula Verde.

El 19 de septiembre se celelebrará el taller 'Educación Vial: road and safety tunes', una acción educativa, de carácter presencial, que abordará la actitud frente al riesgo en el contexto de la seguridad vial, desde dos ámbitos, cognitivo y emocional.

La puesta en marcha de distintas campañas como la competición entre Universidades Urban Mobility Challenge, el reto sostenible 'Urban Mobility Challenge 2025', 'A la UJA compartiendo coche' y 'Ven a la UJA sin coche. A la UJA andando', completan las actividades programadas en el marco de la Semana de la Movilidad.

DIPLOMA

Por lo que respecta a la Semana de la Sostenibilidad, el día 22 en el stand informativo de la UJA se recabarán datos de la encuesta de movilidad y se presentará el 'Diploma de extensión universitaria en ODS: hacia una formación integral del alumnado', que se estructura en tres grandes líneas (personas, planeta y sostenibilidad).

El día 23 se presentará la instrucción técnica de minimización de residuos y los puntos limpios habilitados en los campus para intentar reducir en todo lo posible la generación de residuos durante el periodo 2025-2029.

El 24 de septiembre tendrá lugar un taller de voluntariado ambiental organizado por Cruz Roja y el día 25 una mesa redonda sobre 'Voluntariado ambiental y universidad', así como la presentación del Ecohuerto Universitario y de las salidas de campo a espacios naturales.

El día 26 está programada una ruta interpretativa por territorios mineros, así como una visita al aula de interpretación minera. Las actividades concluirán el día 27 con una actividad de voluntariado ambiental para la mejora de hábitat de anfibios.

Todas las actividades organizadas en el marco de la VI Quincena de la Movilidad y la Sostenibilidad de la UJA pueden consultarse en la página web de la Universidad de Jaén.