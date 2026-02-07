Universidad de Jaén elabora guía de buenas prácticas para reducir brecha de género en promoción profesional profesorado

La presentaciónd el proyecto 'Liderazgo y empoderamiento: Aplicación del Mentoring para reducir la brecha de género en promoción del PDI en la universidad'. - UNIVERSIDAD DE JAÉN

JAÉN 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha elaborado una guía de buenas prácticas para el apoyo institucional a la promoción de mujeres académicas, a través del proyecto 'Liderazgo y empoderamiento: Aplicación del Mentoring para reducir la brecha de género en promoción del PDI en la universidad' (FeMento), financiado por el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social.

Tal y como ha emitido la institución académica en una nota, se trata de un programa de 'mentoring' y empoderamiento dirigido específicamente a mujeres investigadoras en etapas de consolidación, que ha sido elaborado por un equipo dirigido por la catedrática de Psicología Social, la profesora Esther López Zafra, y compuesto por los profesores Manuel Pulido Martos y Daniel Cortés Denia, junto a la profesora Noah Palacios Pedrero.

En su presentación, la vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social, Pilar Fernández Pantoja, ha declarado que el proyecto se enmarca en el abordaje "de una realidad que, si bien está identificada, sigue siendo un desafío persistente en nuestras instituciones y que es la infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de máximo liderazgo y promoción dentro del ámbito académico".

En este sentido, ha apuntado que, "aunque hemos logrado avances significativos en la participación femenina, especialmente en el estudiantado y en las etapas iniciales de la carrera docente e investigadora, sin embargo, al mirar hacia los escalafones superiores, la imagen es clara y preocupante: la conocida 'tubería que gotea' o 'efecto tijera' opera sin descanso".

Asimismo, Fernández ha señalado que el compromiso de la UJA, a través por ejemplo de proyectos como FeMento, es generar una red de apoyo y aprendizaje colectivo entre investigadoras, desarrollar competencias de liderazgo y una actitud proactiva en la gestión de su trayectoria, así como ofrecer una guía de buenas prácticas que sirva de apoyo estructural para reducir la brecha de género en la promoción profesional.

"No se trata solo de ser justos, sino de ser más inteligentes y más fuertes. Perder el talento de las mujeres en las fases avanzadas de la carrera académica es una pérdida irreparable para la ciencia, para la innovación y para la sociedad en su conjunto", ha agregado.

SITUACIÓN ACTUAL

En la Universidad, la participación femenina ha aumentado en los últimos años en todos los ámbitos, con un porcentaje de éxito en las acreditaciones a cuerpos docentes e investigadores en aumento. Sin embargo, esta participación disminuye significativamente en las categorías profesionales superiores.

Así, en las acreditaciones Aneca en febrero 2025, mientras que el quince por ciento de mujeres frente al 20 por ciento de hombres obtienen evaluación positiva para cátedra, en titularidades el éxito es del 31 por ciento para mujeres y 30 por ciento para hombres.

Aunque los indicadores se van acercando, aun así, se observa una menor participación de las mujeres en convocatorias de promoción, como, por ejemplo, en las convocatorias de sexenios, aunque esta tendencia puede variar según el campo científico. Esto hace que siga observándose el denominado 'efecto tijera' con un ritmo de cambio excesivamente lento.

La UJA refleja esta realidad, con una "clara infrarrepresentación femenina" en escalas superiores, especialmente notable en cátedras. Los datos muestran que, de 184 cátedras, solo 53 están ocupadas por mujeres (28,80 por ciento), mientras que, en titularidades, de 431, el 41,76 por ciento son mujeres --Anuario Estadístico de la Universidad de Jaén, 2024--.

Esta situación se extiende a los cargos académicos, donde las mujeres enfrentan un efecto de "puerta giratoria", que no conduce al liderazgo académico e institucional, debido a la "falta de apoyo institucional y las tensiones entre tareas administrativas y de gestión". Esto es especialmente relevante en la actualidad, en la que las mujeres tienen más dificultades en acreditar liderazgo en los criterios Aneca de acreditación a Cátedra de Universidad.

"Hemos comprobado que esta realidad es común a todo el ámbito académico, ocurre en todas universidades españolas. Lo que queríamos como equipo es detectar que esto no solo existe, sino también ver de qué manera podemos revertir esa situación y hacerlo con ellas, con las personas que han tenido dificultades, pero también las que han tenido éxito, para ver cuáles serían los elementos a potenciar y sobre los cuales trabajar", ha explicado la coordinadora del proyecto, Esther López Zafra.

Ante esta situación y fruto del análisis realizado, el proyecto propone una serie de buenas prácticas para realizar un apoyo concreto y justo a las mujeres que se encuentran en su despegue de carrera académica, como son la formación en habilidades individuales; la formación en méritos y requisitos de actividades para conseguir la promoción; la sensibilización sobre la necesidad de las mujeres de liderar en los espacios de investigación; el desarrollo de programas de mentoría, establecidos en plan estratégico y con seguimiento; la reestructuración de la burocracia, con especial atención a la réplica de dinámicas tradicionales de género en la academia; la distribución y la sensibilización sobre la importancia de la actividad investigadora y docente.