La Universidad de Jaén mantiene la suspensión de la actividad académica durante este jueves

Campus de la UJA - UJA

JAÉN 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno de la Universidad de Jaén mantiene la suspensión de la actividad académica para este jueves. La decisión se ha adoptado en base a las indicaciones del Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias de la Junta de Andalucía ante el riesgo de inundaciones y fenómenos meteorológicos adversos.

En este sentido, se ha decidido la suspensión de toda la actividad académica presencial en los campus de Las Lagunillas (Jaén) y Científico-Tecnológico (Linares) durante todo el jueves, reanudándose la misma con normalidad el viernes, 6 de febrero, salvo que las condiciones meteorológicas aconsejen lo contrario, en cuyo caso se informará por los canales oficiales (correo institucional, web y redes sociales).

Asimismo, la actividad del Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios, al igual que se hizo durante el miércoles, se reducirá a los servicios esenciales, que serán definidos por una instrucción de la Gerencia.

Estas decisiones, según se ha informado en un comunicado, han sido adoptadas por el equipo de dirección de la UJA para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria. Desde la UJA lamentan las molestias ocasionadas y se agradece la comprensión ante "esta situación excepcional", al tiempo que piden que "se sigan con máxima atención las recomendaciones e indicaciones de los canales oficiales del 112 Andalucía".