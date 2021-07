La Universidad de Jaén otorga en la primera adjudicación un total de 2.556 plazas, el 85,14% de las ofertadas

JAÉN, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha otorgado en la primera adjudicación de la primera fase un total de 2.556 plazas para sus titulaciones, lo que supone un 85,14 por ciento de las 3.002 plazas ofertadas. Desde las 0,00 horas de este jueves, los estudiantes están siendo informados por la Comisión de Distrito Único Andaluz mediante SMS y correo electrónico.

Como en años anteriores, las titulaciones de Ciencias de la Salud son las que tienen nota de corte más alta en esta institución académica. Así, el Grado en Enfermería y el Grado en Fisioterapia tienen notas de corte de 12,266 y 11,855, respectivamente (el curso pasado en esta primera adjudicación las notas de corte de estas titulaciones fueron de 11,846 y 11,730, respectivamente).

La titulación de Grado de la Universidad de Jaén que en esta primera adjudicación tiene la nota de corte más alta es el Doble Grado de Enfermería y Fisioterapia, con 13,32 (el curso pasado fue 13,190), según ha informado la UJA.

Por otro lado, hay que señalar que se han cubierto todas las plazas ofertadas en las titulaciones de Grado en Biología, Química, Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Social, Psicología, Administración y Dirección de Empresas + Derecho, Administración y Dirección de Empresas + Finanzas y Contabilidad, Administración y Dirección de Empresas, Derecho y en Estadística y Empresa.

Igualmente, se han cubierto en Ingeniería Informática, Ingeniería de Organización Industrial, Ingeniería Mecánica + Ingeniería de Organización Industrial, Ingeniería Electrónica Industrial + Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica + Ingeniería Mecánica en la EPSJ, Ingeniería de Tecnologías de la Telecomunicación, Ingeniería Telemática + Ingeniería de Tecnologías de la Telecomunicación, Enfermería, Fisioterapia, Enfermería + Fisioterapia y Trabajo Social.

La vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Jaén, Encarnación Ruiz, ha manifestado su satisfacción por el número de plazas adjudicadas y remarca la clara apuesta de la Universidad de Jaén por la calidad y la formación integral de su estudiantado.

"Ponemos a los estudiantes en el centro de la ecuación, con campus amigables, profesorado cercano, internacionalización creciente y titulaciones de alta calidad con una oferta de formación complementaria que favorece su empleabilidad y nos distingue de otras universidades", ha declarado.

PASOS

La UJA ha explicado que todo aquel estudiante que no haya conseguido plaza en la titulación y centro que solicitó en primer lugar y que desee quedar a la espera por si en posteriores adjudicaciones se producen vacantes, debe realizar la reserva de la plaza obtenida y no matricularse en la titulación en la que se le haya adjudicado plaza. Aquellos que no hayan obtenido plaza en ninguna de las titulaciones solicitadas deberán confirmar sus peticiones y esperar a la siguiente adjudicación.

Asimismo, ha recordado que es posible añadir peticiones de plaza en titulaciones en las que queden plazas libres, incluso en las que han adjudicado todas sus plazas, por si en las próximas semanas quedasen plazas libres. Toda la información necesaria sobre el proceso de Preinscripción se puede consultar a través de la página web de la UJA.

Como en los últimos cursos, todos los estudiantes de nuevo ingreso formalizarán su matrícula en la Universidad de Jaén a través de Internet, por lo que no tendrán que realizar ningún desplazamiento. Además, los estudiantes que hayan obtenido los requisitos de Acceso en la UJA no tendrán que solicitar Traslado de Expediente para estudiar en cualquiera de las Universidades públicas andaluzas.

El plazo de matrícula correspondiente a esta primera Adjudicación estará abierto desde este mismo jueves hasta el próximo lunes día 12 de julio, ambos inclusive y la siguiente adjudicación se hará pública el próximo día 15 de julio.