La Universidad de Jaén recibe a cinco estudiantes de Gaza tras "un complejo proceso de coordinación humanitaria"

El rector (c) y otros responsables de la UJA, junto a los estudiantes gazatíes. - UJA

JAÉN 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha recibido a un grupo de cinco estudiantes universitarios procedentes de la Franja de Gaza, materializando así "un complejo proceso de coordinación humanitaria". Una operación de acogida en la que la institución lleva trabajando meses, junto con autoridades españolas diplomáticas.

Los alumnos --cuatro de ellos vinculados al programa Erasmus+ KA171 y uno al programa propio de Refugio-- han aterrizado en España tras lograr salir de la franja, en lo que supone un paso significativo dentro de la cooperación universitaria en tiempos de conflicto, según ha explicado este viernes el rector, Nicolás Ruiz.

Se trata del primer contingente de alumnos evacuados de Gaza que realizan las autoridades diplomáticas españolas, y que incluye como grupo más numeroso, el de estudiantes de la Universidad de Jaén, junto a dos estudiantes más, matriculados en la Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad Carlos III de Madrid, respectivamente.

Ruiz ha destacado que la UJA "demuestra que la universidad pública no es solo un espacio para la transmisión de conocimiento, sino un agente activo de humanidad y justicia". En este sentido, ha valorado su "papel muy activo para abrir un corredor humanitario y evidencia un compromiso y una notable capacidad de gestión en un contexto de máxima complejidad geopolítica".

"Estamos trayendo a casa a cinco de nuestros alumnos, ejerciendo nuestro deber moral y nuestra responsabilidad en la respuesta universitaria a esta crisis", ha añadido el rector.

La llegada de estos estudiantes ha sido posible gracias a una intensa labor de coordinación entre el Vicerrectorado de Internacionalización y diversos organismos diplomáticos, superando las extremas dificultades logísticas y burocráticas derivadas de la situación bélica actual. La UJA reafirma así su compromiso con la cooperación internacional, facilitando que estos jóvenes puedan continuar su formación en un entorno seguro.

"La universidad pública tiene la responsabilidad de ser un espacio de acogida y solidaridad, especialmente en circunstancias tan dramáticas como las que se viven en Gaza. Nuestra prioridad ha sido siempre la seguridad de nuestros estudiantes y garantizar su derecho a la educación. Recibirlos hoy en Jaén es un alivio y nos impulsa a seguir trabajando desde la prudencia y el compromiso humanitario", ha declarado.

TRASLADO

El traslado de los estudiantes se inició el pasado 15 de diciembre, cuando lograron cruzar desde Gaza hacia Jordania en coordinación con los consulados en Jerusalén y Amán. En la capital jordana, la UJA organizó y sufragó la estancia y el alojamiento necesarios para garantizar su descanso antes de volar hacia Madrid este miércoles.

Este operativo es fruto de una intensa gestión diplomática e interlocución constante mantenida durante el último año por el Vicerrectorado de Internacionalización y el Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación de la UJA con embajadas de España, el Sepie (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación), el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y otras autoridades diplomáticas extranjeras, como la Agencia Nacional Erasmus+ de Palestina, y organizaciones no gubernamentales.

Ante la complejidad de los trámites de visado y la inestabilidad en la zona, la institución ha mantenido una postura de insistencia administrativa para asegurar el cumplimiento de los programas de movilidad.

"Ha sido un proceso largo y lleno de incertidumbre debido a la situación en la zona. Desde la Universidad hemos tratado de agilizar cada trámite, asumiendo los costes de traslado y alojamiento, entendiendo que nuestra obligación es facilitar todos los medios a nuestro alcance para que estos estudiantes, que son parte de nuestra comunidad, puedan estar a salvo y retomar sus estudios", ha dicho, por su parte, el vicerrector de Internacionalización, José Ignacio Jiménez.

La UJA mantiene su atención puesta en la situación del resto de estudiantes gazatíes vinculados a la institución para el curso 2025-2026. "El objetivo es que los doce estudiantes matriculados en nuestros programas puedan llegar a Jaén. Aún quedan seis alumnos en Gaza y uno en Egipto, y seguimos trabajando con cautela para facilitar su llegada lo antes posible", ha comentado.

PLAN ACOGIDA

Para los cinco alumnos recién llegados, la Universidad de Jaén ha activado un plan de acogida integral. Se alojarán en residencias universitarias, con plazas reservadas hasta el 30 de enero, y contarán con la cobertura de gastos de manutención y académicos.

Asimismo, se ha puesto en marcha un protocolo de acompañamiento que incluye atención psicológica inmediata a través del Gabinete de Psicología y acciones de integración social coordinadas por el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social.

El rector ha querido reconocer la colaboración de la red de Universidades por Palestina y la plataforma universitaria UJA x Palestina, que ha servido de enlace con los estudiantes y trasladado peticiones continuadas a autoridades, así como el apoyo de la ONG Jaén Acoge, que colaborará en el proceso de adaptación de los jóvenes a la ciudad.

"Más allá de la gestión académica, lo importante ahora es ofrecerles un entorno de estabilidad y el apoyo humano necesario para que puedan reconstruir su día a día lejos del conflicto", ha especificado Ruiz, quien ha felicitado al equipo del Vicerrectorado de Internacionalización por su trabajo perseverante y por su gestión a lo largo de todos estos meses.

"Estos cinco jóvenes, que forman parte de la población gazatí, han vivido situaciones que nadie debería experimentar. A partir de ahora, Jaén deja de ser solo su destino académico para convertirse en su refugio. Queremos que aquí encuentren seguridad, apoyo psicológico y una comunidad universitaria que los espera con los brazos abiertos para que puedan, por fin, retomar sus sueños, que fueron interrumpidos por las bombas", ha remarcado.

Con esta acción, la UJA no solo cumple con sus obligaciones académicas, sino que se posiciona como referente moral y logístico en el sistema universitario español, demostrando que la universidad pública puede y debe ser un agente activo en la defensa de los derechos humanos.

"Esto es la Universidad de Jaén: compromiso real. No son solo palabras en un papel, son cinco vidas que hoy tienen un futuro gracias al esfuerzo de nuestra institución", ha concluido el rector.