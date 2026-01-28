La Universidad de Jaén suspende la actividad académica presencial en sus campus por los avisos meteorológicos

Archivo - Imagen de archivo del Campus de las Lagunillas. - UJA - Archivo

JAÉN 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha suspendido la actividad académica presencial durante este miércoles en sus campus de la capital y Linares por los avisos meteorológicos por lluvia y viento.

Así, el equipo de gobierno de institución ha tomado estas "medidas urgentes" ante el aviso alerta naranja por fuertes vientos (con rachas que podrían superar los 90 kilómetros por hora) y nivel amarillo por lluvias decretados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En primer lugar, "se suspende toda actividad académica presencial, que no haya comenzado, en los Campus de Las Lagunillas (Jaén) y Científico-Tecnológico (Linares) durante el día de hoy, miércoles 28 de enero, a partir de la emisión de este comunicado --publicado poco después de las 10,30 horas-- y mientras estén en vigor los avisos meteorológicos".

Igualmente, se insta a evitar los desplazamientos innecesarios y a extremar la precaución, especialmente en zonas arboladas o con riesgo de desprendimientos en los campus de Jaén y Linares.

"La actividad se reanudará con normalidad mañana jueves, 29 de enero, salvo que las condiciones meteorológicas aconsejen lo contrario, en cuyo caso se informará por los canales oficiales (correo institucional, web y redes sociales)", según indica la UJA, desde la que también se ha agradecido la "colaboración y comprensión" de la comunidad universitaria.