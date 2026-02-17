La Universidad Loyola Andalucía recibe cinco galardones en los Premios Nacionales de Teatro Universitario 2025

Teatro Universitario de la Loyola Andalucía. - LOYOLA ANDALUCIA

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sala Manuel de Falla del Palacio Longoria de la Sociedad General de Autores (SGAE) ha sido el escenario de la gala de entrega de los Premios Nacionales de la Federación Española de Teatro Universitario, una cita ya consolidada que, junto al Festival Nacional de Toledo, se ha convertido en uno de los encuentros más relevantes del teatro universitario en España.

Con un total de dieciséis nominaciones y cinco premios, la Universidad Loyola fue el grupo que más galardones acumuló en conjunto gracias a su participación con dos musicales de gran calidad: 'América', inspirado en West Side Story, y 'Cabaret Berlín-Madrid 1925'. 'América' se alzó con el Premio a Mejor espectáculo musical y con el de Mejor actriz protagonista para Marta Pozo.

Además del premio a Marta Pozo y 'América', han resultado premiados como mejor actriz de reparto María Tirado; Premio a mejor caracterización y vestuario a 'Cabaret Berlín-Madrid 1925'; Premio a mejor pieza de espectáculo musical a 'América'; y Premio a mejor espacio escénico a Jesús Codina Oria por 'Cabaret Berlín-Madrid 1925', tal como ha informado la Loyola en una nota.

El acto reunió a una veintena de agrupaciones procedentes de una quincena de universidades de distintos puntos del país, en una celebración dedicada al talento emergente, al asociacionismo y a la cultura. Durante la ceremonia se reconocieron los trabajos más destacados del curso 2024-25 en áreas artísticas, interpretativas, técnicas y creativas, evidenciando la diversidad, el volumen y el excelente nivel que caracteriza actualmente al teatro universitario. Según destacaron los jurados César Gil y Martín Fons Sastre, en esta edición "las decisiones han estado muy disputadas".

Uno de los momentos más significativos de la jornada llegó con el anuncio del Premio de Honor, la distinción más relevante que concede la Federación Española de Teatro Universitario a figuras destacadas de las artes escénicas. En esta ocasión, el galardón recayó en el dramaturgo Fernando Arrabal, uno de los autores españoles más representados a nivel internacional, como reconocimiento a su trayectoria, su influencia y su espíritu creativo y rebelde.

El premio fue entregado por Rosa Melero, profesora de la Universidad Loyola y subdirectora del Servicio de Cultura, y por Alberto Rizzo, de la Universidad Politécnica de Cataluña. La gala contó con el apoyo de la Sociedad General de Autores y Editores y su Fundación, así como de la Academia de Artes Escénicas de España, el Ayuntamiento de Toledo y el Ministerio de Universidades.

Además, asistieron destacadas personalidades del mundo teatral como el presidente de la Asociación de Autoras y Autores de Teatro, Ignacio del Moral; la directora del Museo del Traje, Elena López del Hierro; el actor Denis Rafter; el arquitecto y escenógrafo Javier Navarro de Zuvillaga; y el comediógrafo Adrián Perea. La velada estuvo acompañada musicalmente al piano por la concertista Candela Calleja Martín.

En palabras del presidente de la institución, Alberto Rizzo, la edición de 2025 ratificó "la vigencia, la fortaleza y el potencial" del teatro universitario como espacio de aprendizaje, experimentación y convivencia. "La elevada participación, el nivel artístico alcanzado y la excelente acogida de la convocatoria reafirman la relevancia de estas iniciativas en el desarrollo personal de futuros profesionales, al tiempo que contribuyen a la creación de nuevos públicos y al surgimiento de segundas vocaciones dentro de las artes escénicas en España".