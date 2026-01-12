Las universidades de Jaén y Shenzhen (China) acuerdan crear un programa de estudios en el sector de automoción eléctrica

Firma del protocolo entre las universidades de Jaén y de Shenzhen. - UJA

LINARES (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

La Universidad de Jaén (UJA) ha sentado las bases para crear un programa internacional de estudios e investigación en el sector de la automoción eléctrica con la firma de un protocolo general de actuación con la Shenzhen University of Information Technology, de China, institución pública puntera en tecnologías como IA y 5G.

El acuerdo, firmado este lunes en el Campus Científico Tecnológico de Linares, también incluye la participación futura de dos socios industriales clave: la empresa de electrónica automotriz Desay SV Automotive Electronics Co., Ltd., implantada en Linares, y el grupo de servicios de recursos humanos Shenzhen Zhongnan Talent Group.

El rector de la UJA, Nicolás Ruiz, ha explicado que el desarrollo de este programa internacional de estudios e investigación en el sector de la automoción eléctrica permitirán conectar directamente los campus de Jaén y Linares con la región de Shenzhen, "el epicentro científico y tecnológico más potente de China", según ha informado la institución jiennense.

"Lo que hoy firmamos son las bases para un futuro corredor de conocimiento y tecnología que conecte directamente nuestros campus con el Silicon Valley de China. Una alianza que no es casual, sino que es una respuesta estratégica al momento que vive nuestra provincia y la ciudad de Linares, donde la nueva planta de Desay SV será pronto una realidad en el Parque Tecnológico Santana", ha afirmado.

Sobre este programa, Ruiz ha destacado dos aspectos clave. Por un lado, la excelencia académica compartida, puesto que la UJA y la universidad china desarrollarán conjuntamente dobles títulos de ingeniería y programas formativos con los más altos estándares internacionales en inteligencia artificial (IA) y fabricación inteligente.

Por otro lado, las prácticas y el empleo de calidad, puesto que este acuerdo facilitará que Desay SV abra sus puertas para ofrecer prácticas en un entorno tecnológico de vanguardia, facilitando la inserción laboral directa de los estudiantes en una corporación tecnológica de alcance mundial.

En este sentido, ha apuntado que la Universidad de Jaén se posiciona para formar a los jóvenes con los perfiles profesionales que el nuevo modelo productivo requiere, especialmente en ingeniería de calidad, procesos industriales, electrónica, informática, IA y telecomunicaciones.

"La UJA está dispuesta a poner sus capacidades y potencial para formar aquí, en nuestra tierra, a los jóvenes con los perfiles profesionales necesarios, relacionados con la ingeniería de calidad, los procesos industriales, la logística y la cadena de suministro, la Electrónica, la Informática, la IA, las telecomunicaciones, entre otras disciplinas", ha asegurado el rector.

Por último, ha señalado que este puente entre Linares y China "es una demostración más del compromiso de la UJA con Linares, de su "potente dimensión internacional" y de su "capacidad para incidir, de forma decisiva, en el cambio de modelo productivo que tanto necesita Jaén". "La UJA cumple con Linares, cumple con la provincia de Jaén, cumple con el territorio 'moviendo el árbol' para que los frutos del progreso se queden aquí, en nuestra tierra".

El acto ha contado, además, con el presidente de la junta de la Shenzhen University of Information Technology, Miao Ningli; el responsable de Desay SV Spain & Mexico Branch, Eduardo Xiao; el presidente de Zhongnan Talent Group, Zhang WenTao, y la alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo.

SUMA DE ESFUERZOS

Esta última ha valorado que este acuerdo viene a potenciar el desarrollo industrial de la ciudad, "sumándose así al trabajo que se lleva realizando desde el Ayuntamiento para que la llegada de empresas al Parque Científico Tecnológico del Transporte Santana sea una realidad".

"Para Linares es muy importante este tipo de acuerdos y es muy necesaria la implantación de empresas, como Desay, que van a necesitar el talento que tenemos en nuestra ciudad, que, además, es mucho", ha manifestado.

La regidora ha valorado que ambas universidades puedan establecer relaciones desde el punto de vista académico, "algo fundamental", y ha dad las gracias a la UJA "por ser promotora y vehículo para que este convenio sea una realidad, ya que es algo que a Linares le viene muy bien para su futuro" y para que su "talento se quede aquí".

Al hilo, De Olmo ha recordado la colaboración que el Consistorio mantiene con la Universidad de Jaén a través, por ejemplo, de los programas de becas para alumnado extranjero, de tal manera que seguirá "fomentando ese apoyo a través de estas ayudas".