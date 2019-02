UPA apunta que los bajos precios del aceite demuestran que España es un país de "oleoespeculadores"

Publicado 12/02/2019 13:35:25 CET

SEVILLA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

UPA-Andalucía ha apuntado que los bajos precios del aceite de oliva demuestran que España en un país de "oleoespeculadores" por lo que ha pedido nuevamente a los productores que "sigan manteniendo la calma, que actúen de manera ordenada y sin prisas" ya que el precio "debe tender al alza".

El secretario general de UPA-A, Miguel Cobos, se ha mostrado crítico con la situación de bajos precios del sector y ha incidido en que "es cierto que se están obteniendo unos buenos resultados de cosecha, y también es innegable que los datos de salidas al mercado están alcanzando cifras record", pero también "hay muchas otras razones de peso que deberían impulsar los precios y no se están teniendo en cuenta".

En este punto ha hecho referencia en un comunicado a "la menor disponibilidad mundial de existencias de aceite con respecto al año anterior, ni el menor rendimiento graso, que hará que se obtenga a final de campaña una menor producción de aceite, ni el creciente ritmo de comercialización".

Tampoco, según Cobos, se está teniendo en cuenta "las importantes caídas de producción de los países del arco mediterráneo, que harán que tengan que acudir a nuestro mercado para cubrir sus necesidades, ni el hecho de que seamos quienes comandamos el mercado mundial del aceite, al tener más del 50 por ciento de la producción del planeta".

Para Cobos, "ninguna de estas circunstancias parece ser válida para el mercado; solo le vale, una vez más, castigar al eslabón más débil de la cadena, que es el productor".

Según ha apuntado el secretario general, "nos encontramos en un momento donde debe imponerse la tranquilidad operadora y, sobre todo, una tendencia alcista de los precios en origen, pues ya es suficiente con el recorte severo que los precios han sufrido en los últimos meses". Sin embargo, "tristemente, España no deja de ser un país de 'oleoespeculadores' que, campaña tras campaña, buscan hacer su agosto a costa del sector primario" y "la industria y la comercialización exprimen sin escrúpulos los cimientos del sector del olivar, y como no, esta campaña no iba a ser menos".

Un ejemplo claro de esto que ha esgrimido Cobos es que según datos elaborados por el Vonsejo Oleícola Internacional (COI), en la categoría de aceite de oliva virgen extra los precios en origen han tenido en España cierta estabilidad incluso con tendencias hacia la baja en las últimas semanas, situándose en 2,79 €/kg a finales de diciembre de 2018, lo que supone una disminución del 22 por ciento con respecto al mismo periodo de la campaña anterior.

Sin embargo, en el lado opuesto está Italia, donde los precios en origen, que superaban los 5 €/kg desde principios de septiembre de 2018, han alcanzado los 5,93 €/kg a mediados de diciembre de 2018, lo que supone un aumento del 49 por ciento con respecto al mismo periodo de la anterior campaña".

Por fortuna, como han constatado en UPA Andalucía, en estas últimas semanas está teniendo lugar un sostenimiento de los precios del aceite de oliva en origen gracias, sobre todo, a que los productores y agricultores "se muestran muy firmes y contrarios a vender su aceite por debajo de las cotizaciones actuales".

Conocidos los datos del mercado de enero, extraídos del último informe emitido por la AICA, UPA Andalucía ha hecho su balance de la evolución de la campaña de aceite de oliva. Según estos datos, el aceite producido en Andalucía ha alcanzado un acumulado de 1.138.488 toneladas, habiéndose producido en el último mes 577.294 toneladas. En España, en total, se llevan producidas 1.413.745 toneladas, con una producción nacional de aceite solo en el mes de enero de 685.945 toneladas.

Las estimaciones por parte de UPA Andalucía en cuanto a importaciones están en torno a las 12.000 toneladas. No obstante, la organización ha puesto el acento en el dato de salidas de aceite al mercado en el mes de enero que, tanto en las exportaciones como en el mercado interior aparente, han alcanzado las 134.242 toneladas, cifras a las que no se llegó en ninguno de los meses de la pasada campaña.

Con estos datos de entradas y salidas de aceite de oliva, las existencias totales a finales de enero se sitúan en las 1.365.103 toneladas repartidas entre 1.062.371 toneladas en almazaras, 227.808 toneladas en envasadores y refinerías, y 74.924 toneladas en el Patrimonio Comunal Olivarero.