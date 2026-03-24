UPA reúne en Córdoba a 80 jóvenes agricultores y ganaderos para analizar las claves para garantizar el futuro del campo

Autoridades en la comienzo de las jornadas. - UPA CÓRDOBA

CÓRDOBA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La jornada 'Jóvenes y Digitalización, el futuro del sector', organizada por UPA Córdoba y que ha reunido a más de 80 jóvenes profesionales del campo en la Diputación de Córdoba, ha llegado a la conclusión de que "el futuro de la agricultura y la ganadería pasa, de forma ineludible, por asegurar el relevo generacional".

Así lo ha indicado UPA en una nota en la que ha detallado que, durante la inauguración, el secretario general de UPA Córdoba, Francisco Moreno, ha subrayado el compromiso de la organización con los jóvenes, siendo una entidad "fuerte que trabaja desde hace años por el relevo generacional", apostando "por la agricultura y la ganadería con agricultores y ganaderos" y demostramdo que "con una agricultura familiar está garantizado la producción de alimentos de calidad".

"Otros modelos solo buscan el beneficio deslocalizándose", ha asegurado, mientras que UPA apuesta por los "pueblos y el medio rural". "Los jóvenes son el futuro de un sector que se enfrenta a desafíos como el cambio climático, la falta de rentabilidad y el envejecimiento", por lo que "juegan un papel crucial para aportar innovación, aprovechar las nuevas tecnologías y avanzar hacia una agricultura más sostenible y moderna", ha subrayado.

Por su parte, el secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar, ha reclamado un "cambio profundo" en las políticas públicas, pues "las medidas aprobadas hasta ahora para incorporar jóvenes al campo no han sido un éxito". "El sector no resulta lo suficientemente atractivo por la escasa rentabilidad, las dificultades de acceso a la tierra y al agua, y porque a los mayores les cuesta dejar sus explotaciones al depender de ellas como complemento a sus pensiones", ha remarcado.

Por otro lado, el vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha incidido en la necesidad de "avanzar en la transformación digital", pues "la digitalización debe entenderse como una oportunidad para mejorar la competitividad, optimizar costes y avanzar hacia una agricultura sostenible, donde el uso eficiente del agua y la protección de la biodiversidad sean prioridades".

Durante la jornada se han puesto sobre la mesa los principales obstáculos que dificultan la incorporación de jóvenes al campo, entre ellos la baja rentabilidad de las explotaciones, el acceso limitado a la tierra y al agua, el exceso de burocracia y la falta de incentivos para la cesión de explotaciones por parte de agricultores de mayor edad.

El programa ha incluido dos mesas redondas centradas en el relevo generacional y la digitalización. En la primera, titulada 'Relevo generacional en el sector agrario: situación y oportunidades, se han abordado las líneas de apoyo de la política europea a la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, y en ella intervinieron Antonio Jiménez, responsable del Centro Agropecuario Provincial de la Diputación; Alicia Martínez, secretaria de Relevo Generacional y Digitalización de UPA; Isabel María Isasa, joven olivarera; y Lourdes Perona, joven ganadera.

En la segunda, titulada 'Digitalización aplicada a la gestión agraria. Innovación tecnológica en el campo', se ha hablado sobre investigación, innovación y desarrollo en el sector agrario, analizando también las posibilidades de la digitalización, y han participado Ignacio Lorite, investigador del Ifapa; Alicia Martínez, secretaria de Relevo Generacional y Digitalización de UPA; Jesús Gerique, de Agroslab; José Manuel Pareja, técnico especialista en agricultura de precisión; Javier Losada, de John Deere de Córdoba, y Lourdes Perona, una joven ganadera.

La iniciativa continuará con una jornada práctica en la que los participantes visitarán el Centro Agropecuario de la Diputación y el Ifapa Alameda del Obispo. Allí podrán conocer de primera mano experiencias relacionadas con el uso de tecnologías avanzadas, prácticas sostenibles, mejora del suelo, biodiversidad y detección temprana de plagas.

Con esta jornada, UPA Córdoba refuerza su apuesta por un modelo de agricultura profesional, sostenible y con futuro, donde los jóvenes son pieza clave para garantizar la producción de alimentos y la vida en el medio rural.